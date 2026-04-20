情不自禁向多名男同學告白 江蘇女大生就醫確診一種病

江蘇一名女大生認為周遭男同學都給她發送了「愛的信號」，四處找人告白。示意圖。（中新社）

江蘇一名20多歲的女大學生近日感覺多位男同學對自己產生好感，對方一個微笑或問候，就是對她傳遞「愛的信號」，她因此主動向多人表白但接連被拒，仍堅信對方是「欲擒故縱」，即使每天睡眠時間銳減，仍精力旺盛，尤其性欲亢進，為了「情人」甚至出現揮霍錢財等失控行為，家人發現異常帶她就醫，確診為「桃花癲」，春季易影響人體激素分泌，誘發情緒波動，是「桃花癲」高發時節。

綜合荔枝新聞、快科技報導，這名女大生近期出現明顯行為異常，不僅情不自禁向多位男同學表白，甚至對陌生人也主動示好，被明確拒絕後仍堅持認為對方是在考驗自己。同時伴隨情緒持續亢奮、話多停不下來、連續失眠卻毫無倦意、花錢大手大腳等症狀，家人起初誤以為只是性格變開朗，直到行為失控才送醫就診。

醫師指出，經診斷，該女生患上了春季尤為高發的「桃花癲」，不是一般人稱的戀愛腦，也非桃花運。「桃花癲」 是民間俗稱，其實是雙相情感障礙的躁狂發作，部分也可見於精神分裂症的鍾情妄想症狀，並非單純的情感波動，是需要醫學干預的精神疾病。臨床典型表現為「三高 」：情緒高漲、思維奔逸、活動增多。

發作時，患者往往自我感覺良好、興高采烈，常出現自我認知偏差，如誇大自己魅力、堅信他人暗戀自己等，但情緒時而歡樂愉悅，時而激動易怒。思維方面，患者會覺得腦子特別「靈光」，講話滔滔不絕，有時語速太快，甚至出現「嘴巴跟不上腦子」的情況。活動量也明顯增加，自覺精力旺盛、能力超群，但做事常常虎頭蛇尾、有始無終。與此同時，患者對睡眠的需求會顯著降低，自控力變差，可能出現揮霍錢財、不負責任等魯莽行為。

南京腦科醫院數據顯示，每年3到5月是「桃花癲」接診高峰期，這3個月發病患者約占全年70%，因春季氣溫波動大、日照時間延長，易影響人體激素分泌，誘發情緒波動，成為「桃花癲」高發誘因。春季是情緒、精神容易「走偏」的季節，一旦發現自己或身邊人出現持續的情緒異常、行為失控，應及時尋求專業醫師的幫助。

女大生的病例被媒體報導後上了微博熱搜，不少網友表示是第一次聽說有這種病，紛紛留言評論：「我的天，這不是短劇的情節嗎」，「這姑娘當時那股勁兒，真讓人心疼」，「這有點嚇人呢」，「警惕花痴有可能是桃花癲」，「桃花癲這個名字也很貼切，聽著像是春天到了荷爾蒙爆棚的文藝說法」，「好多追星的ss估計就得這個病」，「可憐的女娃，希望早點康復」，「騷擾就是騷擾，說的這麼好聽」，「感覺我上司也一樣」，「還以為是自戀」。