安陽馬拉松女子組冠軍 竟是男子替跑 主辦：終身禁賽

號碼布D81548在比賽中佩戴在一名男子胸前。(取材自長安街知事)

上個月舉行的安陽馬拉松，4月14日在官方公眾號公布安陽市居民獲獎名單後，有多名網友發文指出，半程馬拉松女子項目安陽市居民第一名獲獎者的號碼牌，在比賽中是佩戴在一名男子胸前，存在替跑行為；安陽馬拉松組委會17日通報，該組別前十名多達三人存在替跑；違規者被取消成績、終身禁止參加安陽馬拉松，並報送中國田徑協會追加處罰。

縱覽新聞報導，4月14日晚，安陽馬拉松組委會在官方公眾號公布了安陽市居民獎獲獎名單。名單公布後，不斷有網友發文稱，半程馬拉松女子項目安陽市民獲獎名單出現替跑行為。

組委會公布的獲獎名單顯示，第一名獲獎者為桑某某，號碼D81548，成績為1小時29分05秒。多位網友發布的現場比賽圖片顯示，D81548號碼布佩戴在一名男子的胸前。這名男子身穿運動背心，戴著眼鏡，手裡還拿著一部手機。

安陽馬拉松主辦單位之一的安陽市文化廣電體育旅遊局工作人員表示，接到網友舉報後經查證，涉事選手確實存在替跑行為；安陽馬拉松組委會17日通報，該組別前十名多達三人存在替跑；違規者被取消成績、終身禁止參加安陽馬拉松，並報送中國田徑協會追加處罰。

另據紅星新聞報導，為何未能在比賽日發現違規，組委會工作人員17日解釋，是因為「人數太多，難以逐一甄別」。工作人員稱，半馬參賽人數多達2萬，檢錄口較小，賽道人員密集、通行速度快，導致現場核驗難以逐一甄別，又強調此類問題在大型馬拉松比賽中難以避免；至於涉事選手是否故意合謀，騙取賽事獎金，組委會稱還在進一步了解。

此前，安陽馬拉松組委會公布各個組別的獎勵辦法，女子半程馬拉松安陽市民獎第一名獲得者獎金是1000元。

不少跑步愛好者認為，處罰「請槍」者亦要處罰「槍手」；有人則認為，半馬本地市民僅1000元人民幣的冠軍獎金不足以引誘選手作弊，當事人可能無法參賽又不想浪費名額故轉讓他人，對方「一不小心跑太快」引起注意。