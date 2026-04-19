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北京機器人半馬開跑 曾有「選手」試跑時摔倒四分五裂

中國新聞組╱北京19日電
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機械人選手解體後，被工作人員抬上擔架。（視頻截圖）
機械人選手解體後，被工作人員抬上擔架。（視頻截圖）

2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機械人半程馬拉松，19日早上開跑，上百支人形機械人隊伍與人類同場競技。開跑時，榮耀的遙控「閃電」機械人即領先人類參賽者領跑，一開跑就領先一般的人類跑者；自主導航隊伍則是由宇數機械人領跑。另外，正式開跑前，社交平台流傳一則影片，一位機器人選手在賽前試跑時，因起跑線有「問題」被絆倒，機身當場摔得粉碎，最後被工作人員抬上擔架。

綜合媒體報導，影片顯示，這位機器人選手被一條突起的白藍相間的起跑線絆倒，身體隨即失衡重摔倒地，由於機器人當下仍屬運行狀態，倒地後肢體持續擺動，看似抽搐又像掙扎，最後上肢部分更被甩飛，零件也是當場解體散落一地。現場人員見狀，急忙將「傷患」抬上擔架，一邊撿拾掉落零件。

去年4月19日，北京亦莊舉辦全球首屆人形機器人半程馬拉松。央視新聞報導，今年的比賽，賽道環境、路線規則全面升級，難度升級。賽程全長超21公里，增設90度彎角及下斜坡等路段，更限時機器人必須在3小時40分內跑完；同時，賽會更首次出動機器人救護車，以便能隨時為參賽機器人「急救」。

這場比賽的特殊之處在於，300餘台人形機器人將與人類選手同台競技，跑完21公里。正式比賽前，已有機器人選手組團「夜跑」，有「高手」跑出10米/秒的極限速度，逼近人類短跑的極限速度，工程師坐電瓶車都追不上。

相比去年，今年參賽隊伍數量增長近五倍、超過百支，涵蓋自主導航、遙控兩大類別，其中自主導航隊伍比例接近四成，無論參賽數量、技術類型或測試範圍，均創歷史新高。

有機械人選手試跑被起跑綫絆倒，零件散落一地。（視頻截圖）
有機械人選手試跑被起跑綫絆倒，零件散落一地。（視頻截圖）

4月19日，絕影赤兔隊遙控人形機器人選手閃電（中）在比賽中出發。（新華社）
4月19日，絕影赤兔隊遙控人形機器人選手閃電（中）在比賽中出發。（新華社）

4月19日，人形機器人選手們準備出發。（新華社）
4月19日，人形機器人選手們準備出發。（新華社）

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