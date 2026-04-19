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「可優先用血」中國獻血證爆黑色產業鏈 1張喊價2000元

中國新聞組╱北京19日電
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有醫師爆料用獻血證換血已成常態，話題衝上熱搜。（取材自觀察者網）
有醫師爆料用獻血證換血已成常態，話題衝上熱搜。（取材自觀察者網）

中國「獻血法」與相關規定，賦予捐血者在醫療情境中優先用血。但有三甲醫院醫師直接爆料：用獻血證換血，早就成了常態。醫院不核實獻血者與患者關係，等量換血的規則，硬生生把公益愛心變成了可交易的「用血配額」。一張400毫升的無償獻血證，從獻血者手裡400元收過來，最後賣給患者家屬2000元。五倍的暴利，賺的是躺在病床上等著用血的救命錢。

中國「獻血法」規範，無償捐血者臨床需要用血時，可以免交血液的採集、儲存、分離、檢驗等費用，配偶與直系親屬可視在地規定免交或減免。於是曾經捐血的「獻血證」成為仲介轉賣牟利工具，無償捐血成為黑色產業鏈。

相關法規、通知本意在鼓勵民眾捐血、建立社會互助概念，卻淪為仲介轉賣牟利工具。中國媒體披露，不知情的外地務工人員成為「兼職」捐血者，醫院醫師對於獻血證核實狀況「一問三不知」，焦急的家屬無奈成為觸法者，仲介從中獲利。

上游新聞報導指出，「明天去中心血站輸血，400CC，營養補貼400元」等號召捐血宣傳經常可在社群看到，醫院陪病家屬也大多有被投放「愛心血互助」聯絡小卡的經驗，這類小卡宣傳詞強調，什麼樣的血型都找得到。

上游新聞記者依循聯絡小卡，聯繫到一名自稱可提供獻血證的女子，喊價2000元，直言若需要多張獻血證，必須提前安排，會找人去捐血站捐血後取得，不過其拒絕親自會面。支付訂金後兩小時，對方提供獻血證，獻血證經過驗證為真。

一名楊姓仲介坦言，透過400元到600元不等，可找到外地務工人員到上海捐血400毫升，再將獻血證轉賣出去，有些人帶病不符合捐血條件，會讓他先吃藥、找熟悉的醫生，填表格時夾200元，「醫生看到就知道怎麼做了」。

一名在三甲醫院工作的醫生表示，患者有用血需求時，家屬需要支付採集、儲存、分離、檢驗等費用，倘若有獻血證可以減免費用；更重要的是，曾經捐血者與親屬相較其他同等醫療狀況的病患有用血優先權，這是構成黑市的主要原因。

曾經購買獻血證的患者家屬提到，找親戚、朋友來捐血很費事又欠人情，即使對方答應，身體狀況也不一定符合捐血條件，花錢買獻血證較省事，即使知道這是違法的，不過在親人急需用血情況下，這是最快的方式。

上游新聞報導指出，多家涉事醫院對於相關情況表示「不允許」，不過對於獻血證來源未能核實；捐血站工作人員說，只要捐血者符合條件即可捐血。記者已將相關線索與證據提供給相關部門，有關部門展開調查中。

有醫師爆料用獻血證換血已成常態，話題衝上熱搜。（取材自觀察者網）
有醫師爆料用獻血證換血已成常態，話題衝上熱搜。（取材自觀察者網）

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