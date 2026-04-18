4影帝找「導演」舒淇邀戲 黃渤：推掉所有戲也沒等到她電話

北京國際電影節開幕式上，黃渤（左）笑著當面「抱怨」，沒有等到舒淇（右）導演的約戲電話。（取材自極目新聞）

日前第16屆北京國際電影節開幕式上，擔任本屆電影節創投單元評審團主席的舒淇 ，被主持人王祖藍請上台，與她的多位電影搭檔在舞台重聚。黃渤笑著當面「抱怨」，沒有等到舒淇導演的約戲電話，「葛大爺」葛優則送上鮮花，喊「以後有戲要想著我」。

極目新聞報導，如今再參加電影節，舒淇的身分不再只是演員了。去年，她的導演處女作「女孩」入圍了威尼斯電影節主競賽單元，並斬獲釜山國際電影節最佳導演獎，讓她的「導演」標籤異常閃亮。

北影節開幕式上，主持人王祖藍將舒淇請上台，隨後又請上了與她合作過「一齣好戲」等作品的黃渤、與她合作了「美人草」、「不再讓你孤單」等作品的劉燁以及合作了「尋龍訣」同時也是她創業伙伴的陳坤。

這幾位演員都曾獲得金雞獎、百花獎或華表獎等影帝榮譽，他們與舒淇的合作也在中國電影飛速發展階段留下了重要「足跡」。

據報導，幾位電影老友深情擁抱後，黃渤作為代表發言。他評價舒淇是一個特別奇妙的存在，「大家在一起的時候，她是個朋友；稍微離開遠一點，老覺著她是掛在天邊的一個彩虹。我覺得我們三個還都蠻幸運的，能夠有一個階段掛在這個彩虹上，完成過合作，很開心。」

隨後，黃渤當眾「抱怨」起來，「我第一部導演的電影有幸請到了舒淇，但是呢，在她導演第一部電影的時候，我就推了所有的戲，在家等電話，但是沒有等到舒淇導演……」。聽到老友的抱怨，舒淇淡定地說：「因為我那部戲叫「女孩」。」黃渤接話，「沒有關係，我們有耐心，你接下來拍「男孩」的時候，我們三位都在。」

報導指出，黃渤發言結束後，與舒淇合作了「非誠勿擾」系列以及「一步之遙」的「國寶級」喜劇演員「葛大爺」葛優，在全場觀眾的掌聲中，帶著鮮花走向舒淇，並解釋說自己送花有兩層含義，「第一呢，是好久沒見了。再一個呢，她當導演了，而且還獲獎了，以後有戲要想著我」。

面對四位老搭檔的熱情邀戲，舒淇正式表態：「我還是想要先專心做演員」。

另外，舒淇當眾向青年導演團隊「毛遂自薦」，也成了北京國際電影節的插曲。第十六屆北京國際電影節項目創投終審路演現場，擔任評委會主席的舒淇，被一部青年團隊的劇本深深打動。她直接在現場喊話：「可以跟我經紀人聯絡一下嗎？」。

舒淇為了爭取心儀的角色，更是拿出了十足的誠意。她幽默而坦誠地表示：「我現在化了妝，可能比較漂亮，但我卸了妝，還是挺像50歲的人。」 緊接著，她給出更具體的「應聘條件」：「我可以為了這個戲，減肥個10斤。我特別喜歡這個劇本。」