一塊蛋糕露餡…中國打擊「幽靈外賣」 重罰7電商36億元

圖為劉先生收到的蛋糕照片。(取材自人民日報)

中國官方打擊「幽靈外賣」，17日對拼多多 、美團、京東、餓了麼、抖音 、淘寶、天貓等七家電商 平台及相關負責人開出共計約35.97億元（人民幣，下同）天價罰單，責令七家電商平台改正違法行為，暫停新增蛋糕店鋪三至九個月不等；官媒新華社發出評論稱，線上不是法外之地，平台不能只賺錢不守門。

人民網報導，「幽靈外賣」是指未取得食品經營許可的業者透過租借證照、使用虛假位址、偽造門市照片等手段進駐電商平台從事外賣。這次被中國官方鎖定的是將蛋糕外賣訂單低價轉包的幽靈店鋪，消費者因此花大錢購入劣質且有食安疑慮的蛋糕。

中國國家市場監督管理總局官網17日公告，對拼多多、美團、京東、淘寶閃購、抖音、淘寶、天貓等七家電商平台「幽靈外賣」系列案，依據相關法律規定作出行政處罰決定，責令七家電商平台改正違法行為，處以罰沒款共計35.97億元。同時，中國市監總局還對七家平台企業法定代表人和食品安全總監合計處以罰款1968.74萬元。本次共計開出人民幣逾36億元的罰單，約5.3億美元。

據報導，北京海淀區居民劉先生在某外賣平台上一家名為「甜顏情書」的蛋糕店購買一款蛋糕，收到後發現，商家把不能食用的玫瑰花直接插在蛋糕上，劉先生認為商家用非食品原料製作食品，存在安全隱患，要求賠償無果進行投訴。

北京市海淀區市場監管局調查發現，「甜顏情書」名下378家連鎖店的食品經營許可證竟全部為偽造，且無任何線下實體店鋪。這些「幽靈店鋪」是電商平台上偽造或未取得食品經營許可的違法入網食品經營者，往往居無定所，查無實人。

假證、假店都摸排到了，但蛋糕究竟是哪裡製作出來的？實際在外賣平台購買的一個6寸高檔奶油蛋糕，實際支付252.4元。「幽靈店鋪」將此訂單在「轉單寶」平台掛單出售，三家接單店鋪分別出價：100元、90元、80元，最後報價最低的商家中標。「幽靈店鋪」收取122元，外賣平台收取服務費50.4元，實際製作蛋糕的店鋪支付轉單寶服務費3.2元後，包括快遞費在內共收76.8元。

一條關於蛋糕的「幽靈外賣」黑色產業鏈浮出水面：電商平台未依法履行資質審查義務，放任縱容偽造或未取得食品經營許可的「幽靈店鋪」上線開展餐飲外賣活動；「幽靈店鋪」並不親自製作，而是將訂單轉包給其他蛋糕店鋪進行製作配送。

新華社下午發出評論稱，這是自2015年修訂食品安全法以來面向平台開出的最大金額罰單，矛頭直指平台放任「幽靈外賣」違法行為，釋放出加強線上食品安全監管的鮮明訊號：守護人民群眾「舌尖上的安全」，線上不是法外之地，平台不能只賺錢不守門。

評論說，當平台將審核簡化為「上傳證件即可通過」，甚至無證也讓入駐，躲在陰暗角落的黑作坊藉助平台包裝成「網紅美食」，劣質食材、三無產品、過期原料繞過監管流向消費者，等同於在百姓餐桌上安放「定時炸彈」。