真的這麼臭？廣東女記者採訪不停乾嘔 網笑稱「活人感」

廣州某小區一位老人常年飼養投餵流浪貓，並在隔層堆放雜物，導致小區臭氣熏天。(取材自鳳凰網)

近日，一則廣東廣播電視台記者在現場探訪時被臭到乾嘔的視頻，成功吸引了大眾的目光。

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鳳凰網報導，廣州某小區居民向媒體報料，稱小區內一位老人常年飼養投餵流浪貓，導致小區臭氣熏天，跳蚤橫行，居民無一能逃過其擾。帶著居民的訴求，記者來到了這個散養流浪貓的樓道進行走訪。

剛踏入樓道，那撲面而來的氣味就讓人難以忍受。記者在出鏡時，直接乾嘔「yue」個不停，形象地描述道：「這味道就像是臭襪子和臭豆腐放在一起泡了三天三夜後發酵的味兒，有鼻炎的朋友來現場感受一下，說不定鼻炎都能包好。」

這一極具真實感的報導，引發了網友們的熱議，大家紛紛表示隔著屏幕都感受到了那股惡臭，「這麼有『活人感』的報導很久沒看到了。」

在這一事件中，投餵流浪貓女士的兒子站出來發聲，他表示母親是出於愛心才一直投餵流浪貓，自己也曾多次勸說母親，但效果不佳。然而，他卻否認樓道的臭味是來自流浪貓。

小區物業也有苦難言，他們稱已經安排了定期清理，可這只是治標不治本。屬地社區和相關部門同樣多次勸說老人，可老人一直十分抗拒。

好在事情有了轉機，轄區街道辦傳來消息，社區和物管公司堅持不懈地與飼養老人溝通協調，最終老人表示理解並願意配合。老人承諾將隔層內堆放的雜物徹底清理，並且不再在隔層及小區內餵養流浪貓。目前，隔層環境已經得到了明顯的改善。

報導說，這起事件看似簡單，背後卻反映出諸多問題。老人投餵流浪貓，本是出於愛心，可卻對小區環境和其他居民生活造成了極大影響。愛心的表達，是否應該以犧牲公共環境和他人權益為代價呢？而面對這類問題，如何平衡各方利益，找到一個妥善的解決辦法，值得大眾深思。

記者採訪時被臭到不停乾嘔。(取材自鳳凰網)