上海小區安保、保潔全體離崗 大門隨便進、垃圾堆成山

沒安保的小區大門敞開，所有人都能隨便進出。 （取材自新聞坊）

上海虹口區一小區近日因為業委會與物業公司發生糾紛，合約結束後一直找不到合適的物業公司，在安保、保潔服務中斷後，小區連四天大門敞開，任由外人進出，垃圾更堆積成山，讓近400戶居民苦惱不已。在街道辦介入之下，協調託管物業進場提供服務，但也只是暫時解決問題，讓居民十分不安。

「新聞坊」報導，家住上海虹口區歐陽路街道恆城花苑的潘女士反映，小區共有兩棟24層高層住宅、近400戶居民，今年4月1日起，小區安保工作突然停擺，連續四天小區大門敞開，人員和車輛進出都處於無人管理的「真空」狀態，甚至還有汽車在小區內逆行。除此之外，保潔工作也一度在4月7日晚上隨之停止，小區的垃圾迅速堆積成山，讓居民十分困擾。

會造成這個問題，是因為託管物業服務已於上月底到期，由於該小區去年7月與前物業公司產生糾紛，業委會與其解除合同後，小區一度陷入物業真空狀態，隨後才由街道協調託管物業進場，暫時恢復安保和保潔工作。 業主接受採訪。（取材自新聞坊） 街道已經介入，社區的保全和清潔工作暫時都恢復了。（取材自新聞坊）

該小區業委會一直沒能找到合適的後續物業公司，他們希望託管物業可以繼續做下去，但託管物業繼續服務的意願卻並不強烈。

原來，目前小區在崗的安保、保潔人員乃至財務人員、物業工作人員，都不是由託管物業委派的，而是小區原來的服務人員。對業委會來說，這些保安、保潔、工程部工作人員，不少都長時間在小區工作，不但做得不錯，對小區也了解，因此不想換掉這些熟面孔；但由於無法安排自己的員工進場，託管物業繼續服務的意願並不強烈。

針對小區現狀，街道方面已啟動應急預案，協調託管物業繼續做好臨時托底保障，同時持續督促業委會加快流程，盡快落實正規物業服務。

根據「物業服務合同」的約定，物業公司負責招聘和管理，業委會更多扮演的是監督者的角色。若恆城花苑小區業主方堅持選用原服務人員，或可考慮業主自治模式，通過聘請專職人員、購買外包服務等，實現對相關人員的直接任用。