我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

白宮高層放話：美國可無限期持續封鎖伊朗港口

挖到寶…湖南工地發現3噸古錢幣 一次涵蓋唐宋金時期

中國新聞組／北京16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
湖南邵陽一工地挖出大量古錢幣，預估約三噸，涵蓋唐宋金時期40多個年號。（取材自武...
湖南邵陽一工地挖出大量古錢幣，預估約三噸，涵蓋唐宋金時期40多個年號。（取材自武岡融媒）

湖南邵陽日前在進行汙水管網施工過程中，發現大量古錢幣，經初步清理，包含水和泥土目測預估約三噸重。文物專業人員初步判斷，此處為錢莊窖藏，這批古錢幣涵蓋唐、北宋、南宋、金等多個時期，涵蓋了40多個年號。這也是邵陽地區首次發現的大規模古銅錢窖藏。

武岡融媒報導，湖南邵陽武岡市樂洋西路汙水管網施工過程中，發現大量古錢幣，文物保護中心全體工作人員半小時內趕赴現場處置。武岡市文物局介紹，，目前能辨認出的年代最早是唐代開元通寶，最晚的是紹定通寶。

武岡市文物保護中心文博副研究員林金鳳介紹，「我們第一時間保護現場、要求立即停工，調取監控並加裝了監控設備，清理和勸退無關人員，到開挖約3.8米深處的下水管道底部查看、拍照取證，同時提出需立即請求邵陽市文物專業技術支持，進行搶救性發掘。」

湖南邵陽一工地挖出大量古錢幣，預估約三噸，涵蓋唐宋金時期40多個年號。（取材自武...
湖南邵陽一工地挖出大量古錢幣，預估約三噸，涵蓋唐宋金時期40多個年號。（取材自武岡融媒）

從現場發現的古錢幣數量判斷，文物專業人員初步判斷此處為錢莊窖藏。經初步清理和辨別，這批古錢幣種類豐富，涵蓋唐、北宋、南宋、金等多個時期的錢幣。林金鳳指著出土錢幣欣慰的說：「這是崇寧重寶，那是紹興元寶，字口都很清晰。」目前已識別出30餘種錢幣，絕大部分為宋代錢幣。

原邵陽市文物局副局長、邵陽地區文物考古專家曾曉光表示，這是目前為止邵陽地區規模最大的古錢幣窖藏，「歷史年代跨度很大，從唐朝到北宋、南宋，乃至金國，延續時間較長，涵蓋了40多個年號的古錢幣。」

湖南邵陽一工地挖出大量古錢幣，預估約三噸，涵蓋唐宋金時期40多個年號。（取材自武...
湖南邵陽一工地挖出大量古錢幣，預估約三噸，涵蓋唐宋金時期40多個年號。（取材自武岡融媒）

曾曉光說，「目前搶救性發掘的現場清理進度超過90%，下一步清洗、分類、調查發掘報告等工作需要大量的人力和時間，這批出土古錢幣最終將在武岡市博物館向公眾進行展示利用。」

上一則

河南豫劇團演出 千名觀眾一半落淚…「憋淚哥」火了

下一則

「就是要當老闆」安徽小伙80萬開麵館10天倒 2年後又開

延伸閱讀

旅遊／逆遊三峽 沉浸千年詩文回聲

旅遊／逆遊三峽 沉浸千年詩文回聲
Van Cleef & Arpels全新Zodiaque 專屬星宿 化作守護符碼

Van Cleef & Arpels全新Zodiaque 專屬星宿 化作守護符碼
整治盜賣文物醜聞 中下令國有博物館逐件清點館藏文物

整治盜賣文物醜聞 中下令國有博物館逐件清點館藏文物

2500年黃金頭盔去年失竊 荷蘭博物館總算追回

2500年黃金頭盔去年失竊 荷蘭博物館總算追回

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
「獨竹漂」表演吸引遊客駐足觀看。（取材自極目新聞）

一葦渡江…苦練15年 貴州00後女展現「獨竹漂」絕技

2026-04-09 02:20

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰