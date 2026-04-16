挖到寶…湖南工地發現3噸古錢幣 一次涵蓋唐宋金時期

湖南邵陽一工地挖出大量古錢幣，預估約三噸，涵蓋唐宋金時期40多個年號。（取材自武岡融媒）

湖南邵陽日前在進行汙水管網施工過程中，發現大量古錢幣，經初步清理，包含水和泥土目測預估約三噸重。文物專業人員初步判斷，此處為錢莊窖藏，這批古錢幣涵蓋唐、北宋、南宋、金等多個時期，涵蓋了40多個年號。這也是邵陽地區首次發現的大規模古銅錢窖藏。

武岡融媒報導，湖南邵陽武岡市樂洋西路汙水管網施工過程中，發現大量古錢幣，文物保護中心全體工作人員半小時內趕赴現場處置。武岡市文物局介紹，，目前能辨認出的年代最早是唐代開元通寶，最晚的是紹定通寶。

武岡市文物保護中心文博副研究員林金鳳介紹，「我們第一時間保護現場、要求立即停工，調取監控並加裝了監控設備，清理和勸退無關人員，到開挖約3.8米深處的下水管道底部查看、拍照取證，同時提出需立即請求邵陽市文物專業技術支持，進行搶救性發掘。」

湖南邵陽一工地挖出大量古錢幣，預估約三噸，涵蓋唐宋金時期40多個年號。（取材自武岡融媒）

從現場發現的古錢幣數量判斷，文物專業人員初步判斷此處為錢莊窖藏。經初步清理和辨別，這批古錢幣種類豐富，涵蓋唐、北宋、南宋、金等多個時期的錢幣。林金鳳指著出土錢幣欣慰的說：「這是崇寧重寶，那是紹興元寶，字口都很清晰。」目前已識別出30餘種錢幣，絕大部分為宋代錢幣。

原邵陽市文物局副局長、邵陽地區文物考古專家曾曉光表示，這是目前為止邵陽地區規模最大的古錢幣窖藏，「歷史年代跨度很大，從唐朝到北宋、南宋，乃至金國，延續時間較長，涵蓋了40多個年號的古錢幣。」

湖南邵陽一工地挖出大量古錢幣，預估約三噸，涵蓋唐宋金時期40多個年號。（取材自武岡融媒）

曾曉光說，「目前搶救性發掘的現場清理進度超過90%，下一步清洗、分類、調查發掘報告等工作需要大量的人力和時間，這批出土古錢幣最終將在武岡市博物館向公眾進行展示利用。」