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河南豫劇團演出 千名觀眾一半落淚…「憋淚哥」火了

中國新聞組／北京16日電
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演出現場。(取材自極目新聞／受訪者提供)
演出現場。(取材自極目新聞／受訪者提供)

張元秀夫婦以賣豆腐為生，含辛茹苦撫養養子張繼保13年後，恰好在清風亭上與其生母相遇，張繼保被生母一家拉走，養父母掩面哭泣……。近日，河南許昌市桑派豫劇研究中心在鄉村表演經典曲目「清風亭」，感人至深的一幕讓台下的觀眾深受觸動，一半人都落了淚。

極目新聞報導，該豫劇中心演員韓友明指出，劇團11日在周口市商水縣王崗村演出。當晚，角色張繼保被生母一家拉走之時，劇情迎來一個小高潮，「張繼保的養家比較貧困，13歲的時候見到了有錢的親生父母，跟親生父母走，既有血緣親情的原因，也有經濟條件的因素，台上演員入戲，台下觀眾動情，一半的觀眾落了淚。」韓友明還說，這段戲情節感人，每到一處演出，總能讓觀眾們隨著情節推進而落淚。

演出現場。(取材自極目新聞／受訪者提供)
演出現場。(取材自極目新聞／受訪者提供)

豫劇中心另一名演員李新也說，當天有1000多名周邊的村民前來觀看，這段視頻被上傳至網路後，不少網友為豫劇點讚。視頻顯示，台下第一排觀眾當中，還有一名女性沉浸於劇情中，痛哭流涕。

韓友明說，自10歲起，自己在戲曲學校學習豫劇，至今有30多年。該豫劇中心最小的年齡才19歲，最長者有60多歲。他說：「豫劇受眾廣泛，所演繹的老百姓的真情實感，不是AI能夠取代的，現場看戲的體驗，也是隔著屏幕感受不到。」

據報導，豫劇通常以忠勇俠義、家國擔當、民間疾苦作為母題，語言直白通俗，群眾基礎好，在河南本地很受歡迎。每年春節至農曆三月，是豫劇演出的旺季，民間有「金正銀二銅三月」的說法。

無獨有偶，南陽市豫劇團近日演出「清風亭」，現場觀眾集體落淚的視頻也走紅網路。視頻中，連風風雨雨大半輩子的大爺們也沒挺住，一名男子憋淚到臉通紅，被網友稱為「憋淚哥」。

一名男子憋淚到臉通紅，被網友稱為「憋淚哥」。（視頻截圖）
一名男子憋淚到臉通紅，被網友稱為「憋淚哥」。（視頻截圖）

瀟湘晨報報導，南陽市豫劇團團長王昌全說：「這麼多人關注，我很驚訝，也很激動。其實觀眾入戲了落淚很正常，連演員有時候都出不了戲，要休息十多分鐘來調整自己的心態。」

李小峰是南陽市豫劇團裡的青年演員，他出生於1994年，10歲就開始學豫劇。他也是「清風亭」中張元秀的扮演者：「這個戲能打動觀眾，這也是我從藝這麼久以來，觀眾對我的認可。對於視頻的爆火，我還是保持平常心，繼續演好每一場戲。」

▲ 影片來源：YouTube＠文彬张-h4（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

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