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「成為中國人」海外走紅 帶動保溫杯季度外銷50億元

中國新聞組／北京15日電
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「成為中國人」這一話題在海外社交媒體平台上走紅。（視頻截圖）
「成為中國人」這一話題在海外社交媒體平台上走紅。（視頻截圖）

近期，「成為中國人」這一話題在海外社交媒體平台上走紅，為了體驗喝熱水的「中式生活」，一季度外國人從中國買走50億元(人民幣，以下同)的保溫杯。4月14日，國新辦舉行一季度進出口情況新聞發布會上，海關總署副署長王軍介紹，這場「雲端」的文化熱潮傳導到對中國產品的需求，帶動保溫杯、茶葉等「中國好物」出口增長。

新京報報導，王軍表示，許多外國網友通過體驗喝熱水、穿棉拖鞋、練八段錦等中式生活，表達對中國文化的濃厚興趣和喜愛；也刺激中國產品的消費需求。比如，中國人喜歡喝茶，像保溫杯、茶葉這類熱門單品，一季度分別出口50億元、27億元；電熱水壺、枸杞也分別出口2億元左右，均實現同比增長。

王軍表示，「這些飽含中國煙火氣息的日用品，已經遠銷全球200多個國家和地區，成為『中國好物』優質實用、中國文化走向世界的生動縮影。」

在線上「成為中國人」的同時，許多外國民眾開始在線下體驗中國遊，以更加直觀、深度的方式認識感受中國。許多外國朋友沉浸式體驗高鐵出行、穿漢服、吃火鍋等中式生活，購物清單從手機、VR眼鏡等拓展到文創產品和潮流玩具。一季度，全國海關辦理離境退稅驗核業務超過23萬票，同比增長超過五倍。

此外王軍提到，近幾日，第六屆中國國際消費品博覽會正在海南舉行，作為全球消費精品展示交易平台，消博會在中國與世界之間架起一座橋梁，助力中國優質消費品走向世界，也為全球優質消費品進入中國市場打開快捷通道。貿易暢通和民心相通相互促進，有形商品和無形文化相輔相成，有利於交流中增進理解、共促發展。

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