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深圳男網上炫耀工作「錢多事少離家近」 被調到香港中環

中國新聞組／北京15日電
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深圳一名男子在網上炫耀自己的工作「錢多事少離家近」，結果被公司發現後調職。圖為示...
深圳一名男子在網上炫耀自己的工作「錢多事少離家近」，結果被公司發現後調職。圖為示意圖。(圖／AI生成)

深圳一名在香港落馬洲上班的男子，日前在社群平台上分享自己的工作像「守水庫」般悠閒，還直呼體驗到了「錢多事少離家近」，引發網民熱議。結果三天後，該男發文稱公司看到他的發文後，將他調職到中環，不但工作量激增，連交通時間都大幅增加，讓他十分懊悔。

綜合瀟湘晨報、新浪網報導，這名港漂男子日前在社群平台上發文分享自己的工作，他稱，自己任職於某跨境企業，被派駐在深圳與香港交界的落馬洲口岸工作，從家裡走到工作地點只要15分鐘，且享受「雙城信號覆蓋」，得以實現「深圳消費、香港薪資」的生活。

男子發文的配圖是空蕩的辦公室和略顯荒涼窗外景觀，寫道：「今天又是『守水庫』的一天，工資照發，活兒沒有」，「每天到崗打卡後，不是愜意地刷劇，就是饒有興致地研究跨境美食，偶爾才處理一下文件，連打印機都因長久閒置而積了厚厚一層灰」，「在落馬洲上班的第三天，終於深刻體會到什麼叫『錢多事少離家近』」。

這則發文隨後在網路上走紅，網友們紛紛留言，滿是羨慕與調侃：「還招人嗎？」、「求大佬內推！」

然而，男子三天後再度發文稱，「公司連夜給我調崗了，現在要去中環，通勤時間從15分鐘直接飆升至3小時」。男子表示，他的發文被公司管理層的人發現了，公司便以「崗位冗餘、工作不飽和」為理由，所以將他調到中環總部。男子稱，新崗位的工作量激增數倍，卻沒有加薪，生活成本還因此高出好幾倍。

網民們對此意見兩極，有一派認為男子的公司「小題大做」，「人家只是分享生活，何必上綱上線？」但也有更多人認為男子「活該」，「高調摸魚等於自曝短板，公司不優化你優化誰？」、「職場生存法則第一條：低調。舒服崗位更要藏拙，否則容易被盯上。」

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