最小縣與最大港 北京陸海新戰略

有人提出，三都澳地理位置優越，又是深水良港，戰略防禦上更是易守難攻，將來可成中國「太平洋艦隊」或大型航母母港的理想駐泊地。圖為船隻行駛在福建省寧德市三都澳海域大黃魚養殖區。 （新華社）

國際焦點在荷莫茲海峽，但中國有兩個小熱點，一是新批待建的「中國最小縣」，背後代表著中國陸權新概念；一是已議百年卻未大建的「中國最大港」，代表著中國海權新想法。

「中國最小的縣」3月現身，全名是新疆 維吾爾族自治區岑嶺縣，是一片平坦谷地，當地牧民作為遷徙轉場的重要通道。去年撤銷鄉政府建制，今年新設岑嶺縣，縣政府駐新華鎮。

在這廣袤又荒涼地，極低調新設小縣，被突出的是地理位置重要，因其是新疆南部通往喀什米爾及印度關鍵節點，又扼守國際通道與進藏門戶，鎮守中印邊境西段與昆侖山南麓，覆蓋關鍵戍邊與資源通道。現在撤鄉設縣，最直截了當的解釋是去看看荷莫茲海峽，那裡發生的事可令全球恐慌，所以海權不行就要陸權。

中國近年確實在開拓陸權，岑嶺縣的出現被認定為領導層陸權主張開始打明牌。進一步說，是中共 領導人認定海權有被「卡脖子」之危，必須要打通陸上動脈。新疆是中國陸權戰略焦點，因其深居內陸，連通歐亞，已在為其量身訂做向西開放戰略。

岑嶺縣成了陸權戰略支點，以其鄰近巴基斯坦 看，已建設七八成的中巴經濟走廊，就是中國重要陸權通道。

伴隨十五五規畫，陸權戰略開始布局，不意味著中南海不要海權。與海權相關戰略，也有一個小支點再引注意，就是福建寧德的三都澳。據說孫中山當年就說這裡可建中國第一大港，今天有人提出這裡可建成「中國第一軍港」，未來十艘航母也靠泊得下。

三都澳位處福建寧德市東南面，由五個單島、一個半島及多島礁組成。港灣「口小腹大」，是極佳避風良港，地形獨特，水深可停泊數十萬噸巨輪。水域面積更達714平方公里，是荷蘭鹿特丹港八倍。

三都澳目前只是觀光意義上的海上漁城，但最近有智庫提出，三都澳深水區面積冠中國，主航道水深達百餘米，即便萬噸巨輪也能順著潮汐自由出入。有建議說，三都澳地理位置優越，又是深水良港，將來可成中國「太平洋艦隊」或大型航母母港的理想駐泊地。