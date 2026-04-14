川男捐血109次 持「博愛卡」想免門診費遭拒 網：血的教訓

依據官方文件，謝先生於今年1月申領了「博愛卡」。（取材自澎湃新聞）

四川自貢一名謝先生捐血十年，累計109次近4萬毫升，今年1月申領了「博愛卡」，可依當地「三免」政策免交公立醫療機構普通門診診查費。然而，他在榮縣人民醫院使用該權益時卻遇阻，首次溝通後院方單次臨時同意，第二次遭明確拒絕。

大風新聞報導，謝先生今年30歲，曾當過消防員，自2016年起，已累計捐血達109次，捐血總量為3萬9400毫升，曾兩次榮獲由國家衛健委、中國紅十字會總會、中央軍委後勤保障部衛生局聯合頒發的「全國無償捐血奉獻金獎」。

2025年當局明確在自貢市榮獲國家無償捐血奉獻獎的捐血者，可免費乘坐自貢市所有常規公交線路、公立醫療機構就醫時免自費、遊覽自貢市A級旅遊景區時享受免交首道門票的優惠政策。

謝先生曾兩次榮獲由國家衛健委、中國紅十字總會、中央軍委後勤保障部衛生局聯合頒發的全國無償獻血奉獻金獎。（取材自澎湃新聞）

依據文件，謝先生申領了「博愛卡」，按規定持卡人可在實施區域內享受「三免政策」。

然而，今年2月1日，謝先生首次在自貢市榮縣人民醫院嘗試使用「博愛卡」免交門診費時，掛號室工作人員表示「根本不知道這個政策」。在他出示相關文件並經過長時間溝通後，院方給予了單次免費臨時同意。事後，謝先生還特意致電該醫院辦公室，詳細告知了政策的發文部門、時間和文號，希望推動政策落實。但兩個多月後的4月11日，當他再次前往榮縣人民醫院就診，要求享受「免門診診查費」時遭到了明確拒絕。

「不是為了這幾塊錢的掛號費，大家這點錢肯定是出得起的。」謝先生坦言，令他感到不適的並非費用本身，而是政策賦予的合法權益未能得到應有的尊重。他強調，政策的本意是鼓勵捐血，並使之成為一種受保障的權益，「那你不履行這個權益就讓人很尷尬，說實話確實有點寒心。」他擔憂，作為縣域內最大的公立三甲醫院尚且如此，其下級的衛生院等公立醫療機構情況可能更甚，政策的「最後一公里」顯然尚未打通。

對此，榮縣人民醫院一人士回應，經核實，當地確已下發無償捐血及造血幹細胞捐獻獲獎者三免激勵實施方案，問題系醫院組織學習不到位、個別工作人員對政策不熟悉所致，今後將嚴格按政策執行。

不少網友力挺謝先生維權，稱「血的教訓」、「讓你義務捐血，他們忘了義務」、「這種事都能放出來？感覺進步好多了」。