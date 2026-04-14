我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普封鎖荷莫茲最快10天見效 分析：伊朗痛處非石油出口

亞馬遜要買下這家衛星公司？加速布局對決馬斯克的星鏈

川男捐血109次 持「博愛卡」想免門診費遭拒 網：血的教訓

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
依據官方文件，謝先生於今年1月申領了「博愛卡」。（取材自澎湃新聞）
依據官方文件，謝先生於今年1月申領了「博愛卡」。（取材自澎湃新聞）

四川自貢一名謝先生捐血十年，累計109次近4萬毫升，今年1月申領了「博愛卡」，可依當地「三免」政策免交公立醫療機構普通門診診查費。然而，他在榮縣人民醫院使用該權益時卻遇阻，首次溝通後院方單次臨時同意，第二次遭明確拒絕。

大風新聞報導，謝先生今年30歲，曾當過消防員，自2016年起，已累計捐血達109次，捐血總量為3萬9400毫升，曾兩次榮獲由國家衛健委、中國紅十字會總會、中央軍委後勤保障部衛生局聯合頒發的「全國無償捐血奉獻金獎」。

2025年當局明確在自貢市榮獲國家無償捐血奉獻獎的捐血者，可免費乘坐自貢市所有常規公交線路、公立醫療機構就醫時免自費、遊覽自貢市A級旅遊景區時享受免交首道門票的優惠政策。

謝先生曾兩次榮獲由國家衛健委、中國紅十字總會、中央軍委後勤保障部衛生局聯合頒發的...
謝先生曾兩次榮獲由國家衛健委、中國紅十字總會、中央軍委後勤保障部衛生局聯合頒發的全國無償獻血奉獻金獎。（取材自澎湃新聞）

依據文件，謝先生申領了「博愛卡」，按規定持卡人可在實施區域內享受「三免政策」。

然而，今年2月1日，謝先生首次在自貢市榮縣人民醫院嘗試使用「博愛卡」免交門診費時，掛號室工作人員表示「根本不知道這個政策」。在他出示相關文件並經過長時間溝通後，院方給予了單次免費臨時同意。事後，謝先生還特意致電該醫院辦公室，詳細告知了政策的發文部門、時間和文號，希望推動政策落實。但兩個多月後的4月11日，當他再次前往榮縣人民醫院就診，要求享受「免門診診查費」時遭到了明確拒絕。

「不是為了這幾塊錢的掛號費，大家這點錢肯定是出得起的。」謝先生坦言，令他感到不適的並非費用本身，而是政策賦予的合法權益未能得到應有的尊重。他強調，政策的本意是鼓勵捐血，並使之成為一種受保障的權益，「那你不履行這個權益就讓人很尷尬，說實話確實有點寒心。」他擔憂，作為縣域內最大的公立三甲醫院尚且如此，其下級的衛生院等公立醫療機構情況可能更甚，政策的「最後一公里」顯然尚未打通。

對此，榮縣人民醫院一人士回應，經核實，當地確已下發無償捐血及造血幹細胞捐獻獲獎者三免激勵實施方案，問題系醫院組織學習不到位、個別工作人員對政策不熟悉所致，今後將嚴格按政策執行。

不少網友力挺謝先生維權，稱「血的教訓」、「讓你義務捐血，他們忘了義務」、「這種事都能放出來？感覺進步好多了」。

累計獻血達109次，獻血總量為39400毫升。(取材自澎湃新聞)
累計獻血達109次，獻血總量為39400毫升。(取材自澎湃新聞)

上一則

原定9月推出 香港籃球博彩喊停：憂助長非法市場

下一則

40歲才開始創作 中國80歲繪本奶奶奪「國際安徒生獎」

延伸閱讀

川婦帶子女用餐 5歲女從包間窗戶墜亡 餐廳擔責3成賠74萬

川婦帶子女用餐 5歲女從包間窗戶墜亡 餐廳擔責3成賠74萬

曾痛到爬行求援…他出生6個月確診血友病 如今騎重機追風活出無異人生

曾痛到爬行求援…他出生6個月確診血友病 如今騎重機追風活出無異人生
移民專頁／全家入境 為何爸爸進小黑屋？

移民專頁／全家入境 為何爸爸進小黑屋？
一條命7.6萬？救護車「搶客」延治致死 深圳民營醫院被輕罰

一條命7.6萬？救護車「搶客」延治致死 深圳民營醫院被輕罰

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文

川普自比「救世主」保守派痛批後悄刪文
加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單

加州男子為了幫房子保險而修剪樹木 竟面臨天價罰單
DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費

DoorDash奶奶送麥當勞到白宮 川普塞了100元小費
凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了

凱蒂佩芮被控性侵 受害女星隱忍20年「猥褻細節曝光」直言：當場吐了
好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」

好市多熱賣這款越南冰咖啡 華人遊客「回國後還想喝」