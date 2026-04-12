夫突發腦梗 妻發現床底藏200枚金幣 為何喊「沒法過了」

有些「金幣」質地很硬，剪開表皮後能看到裡面明顯的白色。（取材自都市快報橙柿互動）

近日，河南 一名李大叔突發腦溢血，生活不能自理，連話都說不清楚，要靠老伴照顧。妻子在照顧他的時候，發現李大叔的床下有200多枚金幣，但妻子卻一點也高興不起來，甚至哀嘆「日子沒法過了」。原來，這些李大叔花費9萬多元（人民幣，下同，約1.3萬美元）買的「金幣」都不是真的。

綜合新聞晨報等媒體報導，李大叔床下被發現共有各類金幣、紀念幣、郵票等200多件，很多寫著限量版黃金金幣，有的單個就達2斤重。但部分顯示純金的金幣質地很硬，連鉗子都剪不動，剪開表皮後能看到裡面明顯的白色，種種跡象顯示，這些金幣都不是真的。

其中一枚標註「Au.999」的「金幣」上，同時還印有「18mg」字樣，也就是說，看似很重的金幣，其真金含量僅有0.018克，商家玩了文字遊戲。而據李大叔的妻子說明，這樣一枚售價就要上萬元。

李大叔因腦梗語言交流不便，但他曾向妻子表示，這些「金幣」能回收、能賣大錢。查看李大叔的購物記錄可發現，他在網上有100多單的購物記錄，購買這些紀念幣總共花費了9萬多元。李大叔妻子急了：「這都是我的救命錢啊！」

李大叔妻子稱對丈夫買的這些東西毫不知情，看著眼前這一攤金幣直嘆氣：「如果都是真的，肯定能發家，可現在這樣，我真沒法過了。」 有的單個「金幣」就達2斤重。（取材自都市快報橙柿互動）

目前，李大叔妻子已經跟平台提交了退貨申請，平台客服表示非常同情，稱收到訂單數據後會盡快處理。