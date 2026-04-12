我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮宴會廳工程暫准續建 法院要求釐清安全疑慮

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

女1天爬2次華山 收到景區問候 網熱議：還有這種操作？

中國新聞組╱北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
遊客盧女士近日在社交媒體發帖稱，自己清明節期間一天內連爬兩次華山，意外收到對方的...
遊客盧女士近日在社交媒體發帖稱，自己清明節期間一天內連爬兩次華山，意外收到對方的關懷短信。(視頻截圖)

遊客盧女士近日在社交媒體發帖稱，自己清明節期間一天內連爬兩次華山，意外收到對方的關懷短信，她把截圖曬到網上，掀起許多人討論，「還有這種操作？」、「景區是派了個人專門盯著我嗎？」、「我第一次覺得被『監控』是件幸福的事」。

荔枝新聞報導，盧女士稱自己第一天上去，想爬長空棧道因體力不支未成，於是選擇下山休息，晚上又買票再爬一次，沒想到隨後收到自稱華山景區徒步登山路負責人的短信，內容大致是，「我是華山景區工作人員，想跟您確認下有什麼需要幫助的嗎，看到消息請回個電話」，盧女士收到之後大讚，「我只是第一次爬沒成功，想再爬而已，不得不說工作人員真的很細心！」

盧女士在個人社交平台曬出華山景區這一暖心舉動，換來了大批網友的好感，不少人紛紛跟帖點讚景區負責，工作人員的問候與關心實在很貼心，很多人都說「下次去華山看看」，「我第一次覺得被『監控』是件幸福的事」，「戳中的恰恰是我們對這種『走心服務』」，「花大錢搞什麼智慧景區、刷臉入園，但遊客真正記住的，往往是一次『多餘』的關心」。

據報導，華山風景區檢票口工作人員張先生回應，景區跟進「某時間區間內連續攀爬華山的遊客動向」的服務一直都有，主要是為了確認遊客的人身安全，獲取遊客的電話，也主要源於其網上購票時填寫的個人信息。此外，工作人員還會在檢票時觀察遊客的神情狀態，要是發現對方情緒不好或者異常狀況，都會溫馨提示或詢問其是否需要幫助，「感謝遊客的認可，這是我們應該做的，也歡迎國內國外的遊客們都開開心心地來玩！」

上一則

4年4訪…西班牙總理抵中將晤習 料談經貿、中東局勢

延伸閱讀

啥情況？山東高校3女生牽著黃牛在校園奔跑 校方回應

啥情況？山東高校3女生牽著黃牛在校園奔跑 校方回應
康師傅綠茶再來1瓶？ 中獎網友周遊各門店處處「碰壁」

康師傅綠茶再來1瓶？ 中獎網友周遊各門店處處「碰壁」
門票20元…岳陽荒廢遊樂場藏動物園 員工：遊客少 成本都不夠

門票20元…岳陽荒廢遊樂場藏動物園 員工：遊客少 成本都不夠

上海16歲癱女「誤買」鄧紫棋演唱會票 能否退款掀熱議

上海16歲癱女「誤買」鄧紫棋演唱會票 能否退款掀熱議

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58

超人氣

更多 >
不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」

不再迷途鬼打牆 4生肖馬年運勢轉強「升遷加薪機會倍增」
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900
華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃

華人用中式手法料理美國奇葩蔬菜 網讚：更符合亞洲胃
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場