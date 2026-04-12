女1天爬2次華山 收到景區問候 網熱議：還有這種操作？

遊客盧女士近日在社交媒體發帖稱，自己清明節期間一天內連爬兩次華山，意外收到對方的關懷短信。(視頻截圖)

遊客盧女士近日在社交媒體發帖稱，自己清明節期間一天內連爬兩次華山，意外收到對方的關懷短信，她把截圖曬到網上，掀起許多人討論，「還有這種操作？」、「景區是派了個人專門盯著我嗎？」、「我第一次覺得被『監控』是件幸福的事」。

荔枝新聞報導，盧女士稱自己第一天上去，想爬長空棧道因體力不支未成，於是選擇下山休息，晚上又買票再爬一次，沒想到隨後收到自稱華山景區徒步登山路負責人的短信，內容大致是，「我是華山景區工作人員，想跟您確認下有什麼需要幫助的嗎，看到消息請回個電話」，盧女士收到之後大讚，「我只是第一次爬沒成功，想再爬而已，不得不說工作人員真的很細心！」

盧女士在個人社交平台曬出華山景區這一暖心舉動，換來了大批網友的好感，不少人紛紛跟帖點讚景區負責，工作人員的問候與關心實在很貼心，很多人都說「下次去華山看看」，「我第一次覺得被『監控』是件幸福的事」，「戳中的恰恰是我們對這種『走心服務』」，「花大錢搞什麼智慧景區、刷臉入園，但遊客真正記住的，往往是一次『多餘』的關心」。

據報導，華山風景區檢票口工作人員張先生回應，景區跟進「某時間區間內連續攀爬華山的遊客動向」的服務一直都有，主要是為了確認遊客的人身安全，獲取遊客的電話，也主要源於其網上購票時填寫的個人信息。此外，工作人員還會在檢票時觀察遊客的神情狀態，要是發現對方情緒不好或者異常狀況，都會溫馨提示或詢問其是否需要幫助，「感謝遊客的認可，這是我們應該做的，也歡迎國內國外的遊客們都開開心心地來玩！」