張雪奪冠機車復刻版 僅1分鐘就拍出500萬 捐嫣然醫院

張雪機車在WSBK頂級賽事中斬獲兩回合冠軍。（取材自極目新聞）

張雪機車10日直播拍賣 WSBK奪冠賽車 53號復刻版。此次拍賣設置金額上限500萬元（人民幣，下同，約73萬美元），包含賽車整車、圈速獎杯及冠軍簽名帽，20時準時開啟競拍，起拍價為40萬元，僅一分鐘就拍賣結束。

張雪奪冠賽車復刻版一分鐘拍出。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，開拍前，張雪在直播中表示，此前曾經關注到嫣然天使醫院欠租問題，他當時就想捐助，但當時個人和公司的財力有限，這次正好借奪冠這個契機促成。對於拍賣的車輛，他希望競拍到手的網友永久收藏，對於獎杯保留永久探視權，「之前標哥捐贈了，我不好意思，此次捐贈的所有款項將捐給嫣然天使基金。」

競拍拍賣結束後，張雪與李亞鵬連線。李亞鵬說，他代表嫣然所有工作人員向張雪表示真誠感謝，對他為中國摩托車作出的貢獻表示衷心祝賀。張雪則回復，希望李亞鵬監督每一分錢，不辜負所有人對嫣然天使基金的信任。

此次競拍中獎用戶網名叫「敵敵畏」，其表示，自己是洗臉熊品牌的員工，這次是代表公司拍賣到這次賽車，為公司去爭取榮耀，為社會貢獻一份利益。公開資料顯示，洗臉熊是廣東愛美熊美容科技有限公司旗下專注於面部清潔護理的品牌，成立於2021年10月，總部位於廣東省廣州市。

張雪說，此次賽車有很多配件從歐洲發貨，將在4月下旬才能交付，因為摩托車騎行較駕駛汽車安全風險更高，也囑咐騎友們注意安全。

2026年3月28日至29日，在世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙波爾蒂芒站中量級組別賽事中，中國品牌張雪機車憑藉自研戰車ZXMOTO820RR-RS，斬獲兩回合冠軍，實現中國摩托車品牌在WSBK頂級賽事歷史首冠。

奪冠後，陳光標公開表示要贈送張雪一輛價值1300萬元的勞斯萊斯，張雪回應將車輛變現後捐款給嫣然天使基金，最終陳光標直接向北京嫣然天使兒童醫院捐贈了1000萬元。‌‌