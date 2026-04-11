中推智能素養 AI納入教師資格考試和認證內容

中國10日啟動「人工智能＋教育」行動計畫，確定將AI納入教師資格考試和認證內容。圖為浙江嘉興市一實驗小學，老師指導學生通過編程為智能小車設計自動行駛算法。(新華社)

AI時代下，中國教育部 等五部門近日印發「人工智能 +教育」行動計畫，提到要推動人工智慧(AI)人才培養與素養提升，其中包括提高廣大教師的智能素養與技能，確定將AI納入教師資格考試和認證內容。

中國教育部、國家發改委、工信部、科技部、國家數據局等5部門，4月2日關於印發「「人工智能+教育」行動計畫」的通知。根據總體要求，到2030年，AI與教育深度融合格局基本形成，構建起縱向貫通、橫向聯通的AI全學段教育和全社會通識教育體系，AI人才培養規模與質量顯著提升，形成全民AI素養培育長效機制。

在推動AI人才培養與素養提升方面，「行動計畫」提出，加快普及中小學生的AI教育，持續完善「中小學人工智能通識教育指南」，開齊開足開好AI相關課程，鼓勵開展AI跨學科教學，堅持科技教育與人文教育相結合等。

此外，要對接國家AI產業發展需求，立足培育新興產業和未來產業，實施AI領域高技能人才集群培養計畫，聯合行業企業制定人才培養方案，更新課程體系，共建實習、實訓、實踐基地，有針對性培養新興崗位高技能人才。並且將AI納入高校學生就業能力提升「雙千」計畫，鼓勵開設相關微專業課程和微證書項目，助力高水平就業。

計畫也提出，要提高廣大教師的智能素養與技能。其中，要制定教師智能素養標準，明確教師應具備的AI素養能力。鼓勵各地各校開展規模化的教師素養測評，根據測評結果針對性地提升教師素養和能力。推動師範生培養改革，將AI等前沿技術知識納入課程體系，更新知識體系。將AI納入教師資格考試和認證內容，在國家及省級教學成果獎中設立智能教育項目。

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通知表示，本計畫是根據中國「教育強國建設規畫綱要（2024—2035年）」戰略部署，按照「國務院 關於深入實施「人工智能+」行動的意見」的要求而制定。