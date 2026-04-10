門票20元…岳陽荒廢遊樂場藏動物園 員工：遊客少 成本都不夠

「動物萌寵園」裡的老虎。（取材自極目新聞）

有網友近日在社交平台發文稱，湖南省岳陽市君山區洞庭湖歡樂世界雖然已經停業荒廢，但裡面一個名為「動物萌寵園」還可以正常參觀，裡面還有20多種動物，只要交20元（人民幣，下同，約2.9美元）即可進入遊覽。

極目新聞報導，洞庭湖歡樂世界2018年6月10日開幕，為岳陽市文化休閑旅遊增添一張新的名片。如今，走進洞庭湖歡樂世界，裡面沒有任何遊客，雙層木馬、大擺錘、魔幻城堡等設施不同程度生鏽，冰雪世界等項目大門緊鎖，綠化帶內雜草叢生。售票處關著門，安保崗亭內沒有人，大門口牆壁上的宣傳畫明顯掉色。

據報導，走進「動物萌寵園」區域，大門外有一塊「洞庭湖歡樂世界大型動物園」宣傳牌，上面介紹：「我園投入巨資，引進多種大型野生動物，動物品種有東北虎、非洲獅子、黑熊、棕熊、豪豬、黑天鶴、梅花鹿、白孔雀、藍孔雀、獼猴等等。」大門內的牆壁上掛著一塊牌子，上面寫著：「洞庭湖歡樂世界動物園售票處，一人一票，票價30元。」

一位在園裡忙碌的六旬婆婆表示，可以進去參觀，原來收費30元/人，現在只需20元/人，「除了沒有獅子外，外面牌子上介紹的其他動物都有，一共有20多種動物」。

走到東北虎飼養處，發現有兩隻老虎，分開關著，都在不大的空間內走來走去，其中一隻見有人靠近還往玻璃上撲。一路上，見到東北虎、豪豬、羊駝、孔雀、山羊、黑熊、梅花鹿等多種動物，還遇見一隻藍孔雀在開屏。動物的飼養處地上可以看見白菜、桔子、水等餵養的食物，不過很多地方看見了動物糞便，氣味不太好聞。

動物園內一名男子表示，目前洞庭湖歡樂世界內只有動物園和一家餐館在營業，其他都沒營業，他和母親受雇於動物園的老闆負責看管餵養這些動物，每天餵養兩次，早上一次下午一次，一天的餵養成本就得將近1萬元。

「我們母子兩人是2023年6月受聘而來，據說之前洞庭湖歡樂世界的生意還不錯，後來愈來愈差，還曾經發生過欠薪，最後就直接關停了，現在很多遊樂設施都生鏽了。」男子表示，偶爾會有幾個遊客到動物園來參觀，成本都不夠，他們這個動物園的項目是洞庭湖歡樂世界原來的運營管理方邀請而來，這些動物是他們老闆自己的，不屬於洞庭湖歡樂世界。

報導稱，岳陽市文旅局的一位工作人員表示，岳陽洞庭湖歡樂世界是一個文旅發展項目，不是景區，具體的經營由企業決策和負責。