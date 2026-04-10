我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼上任市長百日 近半市民肯定工作表現 30%不贊同

曼達尼施政百日 「經濟正義」有成效卻充滿妥協

「下次碰到絕對撞你」浙保時捷車主逆行 還當交警面撂狠話

中國新聞組／北京10日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
浙江台州一輛保時捷逆向行駛，還當著交警的面威脅另一車主。（視頻截圖）
浙江台州一輛保時捷逆向行駛，還當著交警的面威脅另一車主。（視頻截圖）

浙江台州近日發生一起行車糾紛，一輛吳姓保時捷車主開遠光燈照射正常行駛的車輛，之後還違規越線逆向行駛堵路，交警到場後對其勸阻約2分鐘，吳某某還當著交警的面威脅對方：「下次不要被我碰到，絕對把你撞了」。視頻曝光後引發網友熱議，痛批保時捷車主「太猖狂」、「違規還這麼囂張」。目前，公安機關已對吳某某逆向行駛的交通違法行為處以罰款200元的處罰，並記3分；對其威脅人身安全的行為，依法處以行政拘留。

綜合瀟湘晨報、潮新聞等媒體報導，拍攝視頻的胡先生說，當天他在路上正常行駛，對向的保時捷越線逆向行駛，還開啟遠光燈，因旁邊有車輛，胡先生無法避讓，保時捷就這樣堵在胡先生車前，雙方因此爆發爭執。

無奈之下，胡先生選擇報警，交警來到現場進行了長達2分鐘的勸阻，保時捷車主才願意離開。沒想到在駛離胡先生車旁時，吳某某搖下車窗，當著交警的面嗆聲：「下次不要被我碰到，絕對把你撞了」。

視頻曝光後網友一陣撻伐，痛批保時捷車主「太囂張」，認為應該嚴懲重罰；也有人認為保時捷開遠光燈、逆向行駛又口出威脅，「這樣輕鬆勸離就算了？」質疑警方執法力道。

胡先生在氣憤之下已前往警局報案，浙江台州市公安局椒江區分局10日發布警情通報，稱吳某某（男，39歲）駕駛車輛，在椒江區白雲山路逆向行駛，並對向車主胡某某進行言語威脅。目前，公安機關已對吳某某逆向行駛的交通違法行為處以罰款200元的處罰，並記3分；對其威脅人身安全的行為，依法處以行政拘留。

保時捷車主當著交警的面威脅另一車主「下次遇到絕對撞你」。（視頻截圖）
保時捷車主當著交警的面威脅另一車主「下次遇到絕對撞你」。（視頻截圖）

上一則

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

下一則

「空白劇本」掀波…短劇男神陳添祥道歉 籲別網暴工作人員

延伸閱讀

河北男強姦未遂勒死婦 還冒充媽媽和死者兒子聊半個月

河北男強姦未遂勒死婦 還冒充媽媽和死者兒子聊半個月
寧夏56歲司機突發病 用生命最後5秒煞車 懸崖邊保住45人命

寧夏56歲司機突發病 用生命最後5秒煞車 懸崖邊保住45人命
安徽6歲失蹤女童證實遇害 同棟樓35歲女嫌自拍視頻流出

安徽6歲失蹤女童證實遇害 同棟樓35歲女嫌自拍視頻流出
張凌赫在高鐵站被私生飯、代拍圍堵 工作室發聲了

張凌赫在高鐵站被私生飯、代拍圍堵 工作室發聲了

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
中國發布最新一代電磁槍，是由中國兵器建設工業自主研製，全稱是威力可控電磁發射器，整個發射過程沒有雜訊、沒有火光、沒有彈殼，可以輕易擊穿對面木板，同時靶紙上也留下密集的彈點。（取材自央視）

沒有火光、沒有彈殼 中國發布最新一代電磁槍：可擊穿木板

2026-04-04 01:28
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
73歲大爺植入的陰莖假體長19公分。（取材自讀特新聞）

真愛？武漢73歲大爺植入19公分陰莖假體 小30歲妻全程陪同

2026-04-03 06:30

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...