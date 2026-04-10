「下次碰到絕對撞你」浙保時捷車主逆行 還當交警面撂狠話

浙江台州一輛保時捷逆向行駛，還當著交警的面威脅另一車主。（視頻截圖）

浙江台州近日發生一起行車糾紛，一輛吳姓保時捷車主開遠光燈照射正常行駛的車輛，之後還違規越線逆向行駛堵路，交警到場後對其勸阻約2分鐘，吳某某還當著交警的面威脅對方：「下次不要被我碰到，絕對把你撞了」。視頻曝光後引發網友熱議，痛批保時捷車主「太猖狂」、「違規還這麼囂張」。目前，公安機關已對吳某某逆向行駛的交通違法行為處以罰款200元的處罰，並記3分；對其威脅人身安全的行為，依法處以行政拘留。

綜合瀟湘晨報、潮新聞等媒體報導，拍攝視頻的胡先生說，當天他在路上正常行駛，對向的保時捷越線逆向行駛，還開啟遠光燈，因旁邊有車輛，胡先生無法避讓，保時捷就這樣堵在胡先生車前，雙方因此爆發爭執。

無奈之下，胡先生選擇報警，交警來到現場進行了長達2分鐘的勸阻，保時捷車主才願意離開。沒想到在駛離胡先生車旁時，吳某某搖下車窗，當著交警的面嗆聲：「下次不要被我碰到，絕對把你撞了」。

視頻曝光後網友一陣撻伐，痛批保時捷車主「太囂張」，認為應該嚴懲重罰；也有人認為保時捷開遠光燈、逆向行駛又口出威脅，「這樣輕鬆勸離就算了？」質疑警方執法力道。

胡先生在氣憤之下已前往警局報案，浙江台州市公安局椒江區分局10日發布警情通報，稱吳某某（男，39歲）駕駛車輛，在椒江區白雲山路逆向行駛，並對向車主胡某某進行言語威脅。目前，公安機關已對吳某某逆向行駛的交通違法行為處以罰款200元的處罰，並記3分；對其威脅人身安全的行為，依法處以行政拘留。