北漂辭職回鄉跟父親學開挖掘機 95後女程序員：準備考證

王瑜正在操作挖掘機。（取材自極目新聞）

近日，吉林一名「95後」女程序員王瑜在個人帳號發布多條視頻稱，自己辭去了北漂的工作，目前返鄉和父親一起工作開挖掘機。許多網友好奇，程序員、挖掘機駕駛員兩個看似毫無關聯的行業為何會關聯在一起？王瑜表示，自己目前正在學習階段，還不是特別熟練，後續如果真的準備全職做挖掘機行業了，就會去考證。

極目新聞報導，王瑜1995年出生於吉林通化的一個小縣城，2014年從幼師專業畢業後開始北漂，先開始就是當的幼師，後來學習計算機才開始轉行當程序員。2018年至2026年間，她在北京一家互聯網公司做前端開發。

「今年年初，因為公司人員調整，加上父母在老家年紀也大了需要人照顧，自己是獨生女，我就想著如果不在北京常住的話，那還是回到我們縣城吧，於是主動辭職，先跟著爸爸學習開挖掘機。」王瑜表示，父親從事挖掘機行業有數十年了，家中也有一台挖掘機，經常會有縣城的人來找父親幫忙挖土。

「有的時候是別人修牆打地基需要挖溝，有的時候是農戶種的人參也需要挖很深的溝，因為當地人互相之間都很熟，知道我爸有挖掘機，他們都來找著幫忙。」王瑜說道，「最近一段時間，我也是經常跟著我爸一起去幹活，在封閉區域開始自己嘗試開挖掘機，熟練一下操作。」

據報導，自3月中旬起，王瑜就開始在個人帳號發布操作挖掘機的視頻，隨著時間推移，王瑜已經能夠簡單操作挖掘機挖土了。

按照正規流程，正式操作挖掘機是需要證件的。王瑜的父親有證，王瑜表示，自己目前也在學習當中，如果熟練且後面準備做全職的話，肯定是要考證的。

不過，對於這個計畫，王瑜的父母意見不一。王父表示：「我就想著孩子抓緊練習一下，早點學成還可以跟我幹活。」王母則表示，希望孩子「能像個女孩子一樣」，從事其他工作。