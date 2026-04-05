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天王效應發威 周杰倫杭州演唱會周邊飯店房價大漲6倍

記者謝守真／即時報導
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天王周杰倫近日展開全新巡演，時間點正逢中國2026年首個「不調休春日黃金周」疊加...
天王周杰倫近日展開全新巡演，時間點正逢中國2026年首個「不調休春日黃金周」疊加清明假期，帶火杭州周邊經濟，演唱會地點杭州奧體中心周邊飯店預訂量因演唱會大幅上升漲幅達1.6倍，飯店房價普遍上漲2至6。（取材自第一財經）

天王周杰倫近日展開全新巡演，時間點正逢中國2026年首個「不調休春日黃金周」疊加清明假期，帶火杭州周邊旅遊、消費等，形成假期經濟亮點。中國媒體指，周杰倫演唱會地點杭州奧體中心周邊飯店預訂量因周杰倫演唱會大幅上升漲幅達1.6倍，飯店房價普遍上漲2至6倍。餐飲業及交通出行亦受惠，其中，地鐵客流峰值號稱「甚至超過春運水準」。

第一財經指，今年清明假期期間，多場演唱會及音樂節在中國各地「扎堆」上演，其中杭州4月3日至5日的周杰倫演唱會，引發周邊飯店及餐飲業大幅升溫。杭州奧體中心附近飯店預訂量較平日增幅達1.6倍，部分飯店價格漲至平日的2至6倍。中國線上旅遊平台「攜程」顯示，奧體中心希爾頓歡朋飯店平日房價為每晚人民幣396元（下同）至457元，演唱會期間漲至每晚1588元至2888元。

中華網提到，周杰倫演唱會現場幾乎座無虛席，餐飲、飯店、交通及周邊購物消費均被帶動。官方資料顯示，此次杭州演唱會共釋出24萬張門票，開售瞬間吸引425萬人搶購，門票幾乎一秒售罄。

報導稱，周杰倫門票收入約人民幣2.4億元，但僅占整體消費的18%，周杰倫帶動杭州住宿、餐飲、交通及周邊購物等關聯產業的溢出效應明顯。杭州奧體中心周邊商鋪業績激增，部分面包店銷量翻三倍，線上叫車平台日均接單量突破45萬單，同時地鐵客流峰值號稱「甚至超過春運水準」。

此外，周杰倫官方二次元IP「周同學」亦在杭州全城布置。主辦方透過「尋找周同學——煙花．杭州」主題活動結合文旅商體演，杭州公車推出「演唱會嗨巴」專線接駁，並在濱江銀泰開設城市VR展與主題快閃店，限時販售周同學×杭州聯名周邊商品。

奧體中心周邊餐飲業亦提前「備戰」，商戶增派人手、準備充足食材，提供特色菜品與節令小吃，如非遺鹽水雞、粽子、清明果等。飯店則提供冷飲、晚間自助餐及演唱會主題周邊，並配合交通管制制定安全預案，確保大規模客流下的秩序與服務。

此外，中國線上旅遊平台「去哪兒」數據顯示，4月3日至4日，春假與清明兩波人流疊加，使外出遊玩人數達到峰值，其中出行半徑在800公里以上的旅客增幅超三成，多條熱門航線機票量年增四成，熱門城市飯店預訂量亦明顯上升。南京、蘇州、成都等城市預訂熱度分別同比增長148%、126%和113%。

另，北京、上海、杭州等城市的綜合洗浴中心假期亦迎來大量入境遊客，餐飲區與休息區等位時長常超一小時。傳統旅遊景點如揚州瘦西湖、安徽黃山、蘇州拙政園、華山等，也因清明踏青和春假出遊而搜索熱度位居全國前二十。

大陸線上旅遊平台「去哪兒」數據顯示，4月3日至4日，春假與清明兩波人流叠加，使外...
大陸線上旅遊平台「去哪兒」數據顯示，4月3日至4日，春假與清明兩波人流叠加，使外出遊玩人數達到峰值，其中出行半徑在800公里以上的旅客增幅超三成，多條熱門航線機票量年增四成，熱門城市飯店預訂量亦明顯上升。圖／取自第一財經

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