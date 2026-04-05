包裹內米線被血汙染 順豐被曝快遞中途換箱子 網炸鍋

網友曝，食品快遞中途被血液汙染，順豐轉運中心未聯繫客戶就私換快遞箱。(取材自瀟湘晨報)

有網友近日在社交平台發帖稱，朋友寄出的食品快遞在運輸途中被順豐快遞更換了外包裝，且收到的包裹內部發現來源不明的血液。據網友描述，原本寄出的快遞中僅有米線等乾燥食品，並無生鮮，但到手後包裝已不同，且食品塑封袋布滿紅色液體，帶有明顯血腥味，粘到其手上。

瀟湘晨報報導，網友聯繫順豐客服後得知，快遞在鄭州 園博轉運中心被拆開換了新箱，原因是同批運輸的血液包裹破損，汙染了她的快遞。對此，她質疑順豐未經寄、收件人同意就私自更換快遞箱，且中途未告知汙染情況，可能違反相關法律法規，要求順豐說明血液來源及安全處理措施。

根據網友提供的物流信息顯示，包裹於4月2日凌晨3時12分至4時48分在鄭州園博轉運中心進行分揀轉運。

報導指出，網友發現異常後，拍攝了開箱視頻並上傳至社交平台，引發廣泛討論。不少網友對血液與普通食品快遞混運表示震驚，擔憂生物安全風險，並質疑快遞公司操作流程及客戶通知制度。

瀟湘晨報於4月4日聯繫順豐快遞鄭州園博轉運中心，工作人員表示，事件已有專人跟進，但「不方便提供相關情況」。隨後，記者再次致電順豐客服，客服回應稱會核實並反饋，但截至發稿前尚未收到具體回覆。順豐官方在社交平台上也曾留言，要求提供快件信息以便核實，但未對包裹被血液汙染的原因作出說明。

事件曝光後，引起網友熱議。有網友表示，「血液快遞怎麼能和普通食品一起運輸？這很不正常」，也有人提醒，「這種情況應該報警，萬一涉及刑事案件呢？」另有網友指出，以往也曾遇到順豐私自換箱的情況，但未被告知，對快遞安全與個人財產保護提出質疑。

專家指出，快遞過程中的生物汙染風險不容忽視。血液及其他生物樣本通常需要冷鏈運輸，並應與普通貨物分開處理，以防交叉汙染。快遞公司若拆箱或更換包裝，應提前通知寄件人與收件人，並提供完整處理記錄和安全保障措施，以符合法規和行業標準。