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150秒，3娃差點沒爸…深圳男踢球倒下 幸有「神仙球友」

中國新聞組╱廣州5日電
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深圳寶安一名三寶爸(躺地)2日晚在公園踢球時，突發心臟驟停，生命在短短150秒內...
深圳寶安一名三寶爸(躺地)2日晚在公園踢球時，突發心臟驟停，生命在短短150秒內經歷了生死拉鋸。(取材自深圳大件事)

深圳寶安一名三寶爸王先生（化名）2日晚在運動公園踢球時，突發心臟驟停，生命在短短150秒內經歷了生死拉鋸。幸運的是，場上他的隊友正好都是醫師，這群「神仙球友」及時展開急救，成功把他從鬼門關前拉回。

「上周還在轉發同行猝死消息」的王先生，在朋友圈自述「倒下的150秒」：「胸口像被一只無形的手猛地攥緊，不是疼痛，而是一種深不見底的塌陷感。周遭聲音瞬間消失，視野如同黑屏，整個世界向中心急速收窄。」這就是醫學上所稱的心臟驟停，意識在不到10秒內完全喪失。

大風新聞報導，當晚球場上的球賽正如火如荼，王先生在一次衝搶後蹲下喘氣，下一刻，他的世界突然傾斜，幸好與他同場的隊友中有多名寶安區中醫院的醫師，在王先生倒下的瞬間，急救的生命鏈迅速啟動：有人奔向球場配備的AED（自動體外除顫器），有人立即撥打120，而其餘醫師則跪倒在草坪上，開始胸外按壓。

王先生回憶：「那時我隱約聽到咚咚聲，原來是他們按照每分鐘100到120次的頻率進行心肺復甦。」第120秒，AED到位，一道強電伴隨白光貫穿全身，他猛吸一口氣，咳出聲音，從球場瞬間切換到搶救室。這150秒，成了王先生生命的轉折點，也讓三寶爸奇蹟生還。

醫師診斷指出，王先生心臟驟停與長期熬夜、過度疲勞後的劇烈運動密切相關。他平時生活規律、不抽菸、不喝酒，甚至練養生操，但高強度運動加上極度疲勞，成為壓垮心臟的最後一根稻草。他在自述中提醒：「累的時候，千萬別搞報復性運動。」

報導稱，心臟驟停來得毫無預兆，王先生倒下前曾出現短暫胸悶和氣短，但誤以為只是「跑累了」。專家指出，這些微小信號可能是身體發出的求救訊號，切不可忽視。

急救知識同樣重要，每個人都可以成為生命鏈中的第一環。專家建議，遇到突發心臟驟停的患者，普通人可立即採取三個步驟：第一，立即撥打120，清楚報告地點和病情；第二，大聲呼救，並尋找AED；第三，在確保環境安全下，留在現場，直到專業人員接手。

這場生死拉鋸，也讓王先生重新思考對生命的態度。他表示，以前習慣加班後去球場或健身房「出出汗就好」，如今明白了健康的重要性。他呼籲都市打工人，尤其是長期面臨高壓和996節奏的人群：「早點睡，累了就放過自己，好好休息。」

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