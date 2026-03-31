公園「擼松鼠」 北京退休阿姨堅持11年 最多1天餵8斤糧

一隻松鼠正在進食人類投餵的核桃仁。(取材自北京晚報微信公眾號)

隨著北京天氣轉暖，不少民眾前往公園「投餵松鼠」成為新興休閒活動，有人依照網路攻略攜帶核桃、花生等食物，試圖吸引松鼠靠近，甚至定時定點餵食。然而，相關行為引發爭議，園方與專家均指出，不當投餵恐對野生動物及人類自身帶來風險，呼籲民眾保持距離、避免干擾。

據北京晚報報導，網路上流傳「擼松鼠指南」、「10元實現餵松鼠自由」等攻略，帶動公園投餵風潮。記者走訪陶然亭公園、奧林匹克森林公園與天壇公園發現，不少遊客在景觀石或林間撒放堅果，引來松鼠取食；部分家長帶孩子邊尋找邊餵食，甚至透過敲擊核桃聲音吸引松鼠靠近。

有民眾長年投餵形成習慣，一名退休阿姨表示，自己與伴侶每日購買糧食，表示「我已經堅持11年了，每天都來，雷打不動。」最多一天投餵量達8斤，還吸引喜鵲、鴿子與麻雀等鳥類一同覓食。

儘管部分市民認為只要餵食未加工堅果並無問題，但公園管理方與法規均持否定態度。依據相關規定，松鼠屬於「三有」保護野生動物，禁止隨意投食或誘拍干擾其生息繁衍。天壇公園等多個園區亦明確表示「不建議投餵松鼠」，強調園方不會主動餵食，以維持其自然生存狀態。

北京黑豹野生動物保護站站長李理指出，人類投餵可能造成多重負面影響，包括加工食物損害松鼠消化系統、過量餵食導致肥胖、降低警覺性，甚至讓其逐漸依賴人類、喪失覓食本能。此外，松鼠原有儲藏食物、協助植物繁殖的生態功能也會被打破，影響自然循環。

近距離逗引餵食亦存在安全隱患。專家提醒，松鼠屬嚙齒類動物，牙齒與爪子鋒利，具攻擊性，且可能攜帶病原體，民眾若徒手餵食或觸摸，容易被抓傷或咬傷。對於如何與野生動物互動，專家建議應避免投餵與驚擾，保持適當距離，透過觀察取代接觸，並從改善城市生態環境著手，才是對野生動物最合適的保護方式。

劉阿姨為松鼠準備的各類堅果。(取材自北京晚報微信公眾號)