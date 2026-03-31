台積魏哲家稱中國機器人好看而已 學者：勿低估中國創新能力

經濟學者黃益平指出，千萬不要低估中國產業企業創新能力。（記者廖士鋒／攝影）

最近台積電 董事長魏哲家 在亞洲大學校慶上評論說，「中國機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」，中國知名經濟學者黃益平則認為，很多創新在早期看來都很粗糙，但「千萬不要低估中國產業企業創新能力」，這些創新只要有機會，「甚至將來會成為在全世界有影響的一個行業」。

中國記協31日上午舉辦新聞茶座，邀請北京大學博雅特聘教授、國家發展研究院院長、中國人民銀行貨幣政策委員會委員黃益平，解讀中國經濟形勢並回答問題。

黃益平多年來對於中國的人工智慧 、機器人發展有過諸多公開的評論，也曾跟諾貝爾經濟學獎得主Michael Spence討論過機器人的發展可能會有「索洛悖論」（Solow paradox）。在問答環節，本報記者提問，如何看待最近魏哲家說，「中國機器人跳來跳去，沒用，好看頭而已」？未來中國機器人的發展是否能夠迅速形成大規模取代人力的生產力？

就此黃益平回應，初步研究發現，從微觀層面數據，尤其從企業和行業一部分數據來看，AI創新對於生產率的提高，有實實在在的統計證據。在宏觀層面就是「索洛悖論」，在宏觀層面還不太明顯，原因可能是多方面的，一方面是因為大家都在用AI的技術，但是對全要素生產率能不能很快發生作用，有很明顯的滯後效應。

因為在應用的過程當中，有一些行業有一些企業獲益了，有一些企業受到影響，有一些勞動力的效率提高了，另外一些勞動力沒有工作了，所以「綜合起來不太好說」。

對於魏哲家的評論，黃益平說，這讓他想起來中國的很多創新在早期的時候都是很粗糙的，「作為一個中國人，我們一開始也覺得對我們的新能源汽車、光伏（太陽能發電）產品，看起來不太覺得令人印象深刻的」。

不過到了現在機器人這個階段，他指出，「跳來跳去」如果是事先寫程式（中國稱編程），只是做一些簡單的工作，當然不會有特別深遠的意義。但是每一個創新尤其是具身智慧、機器人，實際上都是從一步一步的往前走。

他說，北京亦莊很快就要開始新一輪的馬拉松比賽，「它在馬路上跑的時候跟編程跳舞不一樣，要隨時應對環境變化做出反應」。到了那一步的跨越，這個機器人和當時只是在舞台上跳一個舞的機器人是完全不一樣的。

最後黃益平並指出，機器人的發展看起來是全世界都在做競爭的過程，「千萬不要低估中國的這些產業和企業的創新能力，而且這些創新不是自己關著門來做，它是在國際市場上一起競爭的，如果它沒有機會，它很快就關掉了，只要有機會，甚至將來會成為在全世界有影響的一個行業」。