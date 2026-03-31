精油推拿散結？ 浙女花萬元辦卡 卻被按到癌細胞擴散

醫師提醒民眾，應對「精油散結」、「手法排毒」等宣傳保持警惕，及早就醫治療才是治療關鍵。(取材自潮新聞)

近日，50歲的張女士（化名）在手術後撫摸著重建完成的右側乳房，心情複雜。幾個月前，她因輕信美容機構宣稱的「精油散結」療法，將原本僅有花生米大小的乳房腫塊按摩到癌細胞 擴散。醫師提醒，乳房出現結節硬塊切勿隨意按摩，否則可能延誤病情甚至加速癌細胞擴散。

綜合潮新聞、錢江晚報報導，張女士是一家企業的業務主管，平時工作繁忙、壓力大，去年底洗澡時摸到右側乳房有一個小硬塊，不痛不癢，原本打算抽時間到醫院檢查。之後她在美容院做肩頸放鬆時隨口提起此事，店員表示這是「肝氣鬱結、經絡不通導致的乳腺結節」，並稱可以透過精油推拿和手法疏通把結節揉散、排出毒素，無需吃藥或手術。

在「不動刀、不吃藥」的宣傳下，張女士動了心，花上萬人民幣購買「胸部疏通理療卡」。接下來近三個月，她每周固定前往美容院接受推拿、揉搓與熱敷治療。起初她對療效抱有期待，但不久情況逐漸惡化：原本細小的腫塊不僅沒有消失，反而迅速增大到紅棗大小，質地變得異常堅硬，右胸出現脹痛，局部皮膚還出現類似「橘皮樣」凹陷，腋下也摸到硬塊。

察覺不對勁後，張女士趕往浙江省人民醫院越城院區就醫，確診為右側乳腺浸潤性癌，並已出現腋窩淋巴結轉移。醫療團隊認為，若在發現腫塊初期就接受正規檢查，早期乳腺癌還具備保乳手術條件，但長期不科學按摩和擠壓，可能加速腫瘤局部擴散，導致錯過最佳治療時機。

由於腫瘤體積過大且已轉移，張女士不得不接受右乳癌改良根治術，切除全部乳腺組織並清掃淋巴結。經多科會診，醫療團隊在確保腫瘤根治的前提下，同步進行自體組織乳房重建手術，最終手術順利完成，外形得以恢復。

浙江省人民醫院乳腺外科副主任醫師李永峰指出，門診中常有患者詢問乳腺結節是否可用按摩疏通，醫生通常會反對，因為乳房組織血管和淋巴管豐富，若存在惡性腫瘤，過度按摩和擠壓可能破壞腫瘤包膜，使癌細胞進入血液與淋巴系統，加速擴散和轉移；即使是良性結節，粗暴按摩也可能造成炎症和組織損傷。

醫師說，大多數乳腺結節其實屬於良性，通常質地柔軟、邊界清楚、活動度良好、生長緩慢；而惡性腫瘤則往往質地堅硬、形態不規則，可能與周圍組織黏連，並伴隨淋巴結腫大。值得注意的是，早期乳腺癌多數沒有疼痛症狀，因此「不痛不癢」並不代表安全。

醫療專家提醒，對於標榜「精油散結」、「手法排毒」等宣傳，民眾應保持警惕，避免延誤病情，及早治療，才是守護乳房健康的關鍵。