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貴州酒店標榜「寵物友好」卻推薦吃狗肉…遊客取消入住

中國新聞組╱北京31日電
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貴定縣文旅局表示，盤江鎮確實以狗肉聞名，當地存在「狗肉一條街」，屬於歷史悠久的地...
貴定縣文旅局表示，盤江鎮確實以狗肉聞名，當地存在「狗肉一條街」，屬於歷史悠久的地方飲食文化。(取材自貴定縣文旅局官網)

近日一名網友在社群平台發文，指自己預訂貴州貴定縣盤江鎮一家標榜「寵物友好」的酒店，原本打算帶著小狗入住度假，卻在出發前收到酒店官方簡訊，推薦到鎮上品嘗當地特色狗肉，甚至附上滋補功效介紹，讓他感到錯愕與不適，最終決定取消行程。此事在網路引發討論，也再度掀起「飲食文化與寵物情感」之間的價值衝突。

極目新聞報導，該網友表示，自己是因「寵物友好」標籤才選擇該酒店，希望能與愛犬一同度過假期，但酒店一邊允許攜帶寵物入住，一邊推薦食用狗肉，讓人難以接受。他指出，雖然理解各地飲食文化不同，但對養寵家庭而言，這樣的推薦容易造成情感上的冒犯，也與「寵物友好」的形象形成強烈反差。

報導指出，貴州這家酒店確實屬於寵物友好型住宿，旅客可攜帶寵物入住；至於狗肉推薦，酒店工作人員說，僅是在向客人介紹盤江鎮的特色飲食，酒店本身並未販售狗肉。工作人員進一步說明，若客人訂房前主動詢問是否可攜帶寵物，酒店通常不會發送狗肉相關推薦訊息；若未詢問，系統則可能照例發送當地特色飲食資訊。換言之，是否推薦狗肉，主要取決於酒店對客人需求的判斷。

對此做法，外界出現不同聲音。有網友認為，酒店作為服務業，應更細緻區分客群，尤其標榜寵物友好，就應避免推薦可能引發情緒爭議的內容；也有人認為，介紹在地飲食屬於正常旅遊資訊，不應過度解讀。

貴定縣文旅局表示，盤江鎮確實以狗肉聞名，當地存在「狗肉一條街」，屬於歷史悠久的地方飲食文化，但對於「寵物友好酒店是否適合推薦狗肉」問題未作正面回應。

根據當地政府資料，盤江狗肉可追溯至明清時期，早年被視為滋補食品，近數十年逐步形成產業規模，並吸引外地食客。

有旅遊業者分析，當前旅遊市場愈來愈重視精準服務，「寵物友好」不僅是設施與規範，更代表一種情感價值與服務態度。如何在尊重地方文化與顧客感受之間取得平衡，將成為未來旅宿業者的重要課題。

網友訂寵物友好酒店卻收到推薦狗肉的短信，怒取消入住。(取材自極目新聞)
網友訂寵物友好酒店卻收到推薦狗肉的短信，怒取消入住。(取材自極目新聞)

該酒店在預訂平台上有「寵物友好」標籤。(取材自極目新聞)
該酒店在預訂平台上有「寵物友好」標籤。(取材自極目新聞)

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