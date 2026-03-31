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「抗拒走紅」反暴紅 廣州雞煲店老闆幹不動喊休息半月

中國新聞組／廣州31日電
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休息中的雞煲店老闆。（取材自極目新聞）
休息中的雞煲店老闆。（取材自極目新聞）

近日，廣州佛山一家雞煲店因為「抗拒走紅」而暴紅，大量食客慕名打卡，老闆忙不過來，宣布4月1日起將休息半個月。網友笑稱，「愈不想人家來，人家愈想來」、「反向營銷的魔力」。

極目新聞報導，這家暴紅的雞煲店位在廣東佛山順德區陳村鎮，走紅的原因是擁有近千萬粉絲的網紅「劉雨鑫」發布的一段探店視頻。在視頻中，老闆看到劉雨鑫一行人手持相機拍攝，直接勸阻：「回頭你搞得太好，生意太忙，我做不了啊。」這句話，反而激起網友們的濃厚興趣。

▲ 影片來源：YouTube平台＠纵享NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

除此之外，店內張貼的一張「溫馨提示」也成為熱議焦點。上面寫道：「凡在本店進餐，飲湯後可能有的人會出現上廁所現象，此屬正常」，並解釋道，這是因為湯中加入了野生藥材，有助於排出體內濕氣、寒氣，是「按季節為你調理身體」，還特別備注「孕婦除外」。

雞煲店內張貼的「溫馨提示」引發網友熱議。（取材自極目新聞）
雞煲店內張貼的「溫馨提示」引發網友熱議。（取材自極目新聞）

視頻發布後迅速獲得近50萬點讚，不少網友被老闆的反向操作和店裡的獨特風格吸引，有人笑稱：「你要這麼說的話高低得嘗個鹹淡」，更有本地網友隔空喊話：「你快點刪掉（視頻），不要動我的寶藏小店。」

雞煲店從線上火到線下，大量食客慕名而來，客流激增，但這潑天的流量讓老闆接不住了。有網友曬出老闆發布的朋友圈截圖，稱「4月1日起將休息半個月，望諒解，實在是幹不動了」。雞煲店老闆娘證實，休息是真的，還建議大家不要盲目跟風，「跟風是不好的」。

家住在雞煲店附近的華女士（化姓）說，她在網上刷到該店走紅的消息後，3月29日特意前往打卡。她表示，當天她到店較早，店內還未迎來客流高峰，臨近中午11時40分，店內就開始排隊，人氣十分火爆。

華女士表示，該店雞肉按斤售賣，一斤38元（人民幣，下同，約5.5美元），湯底售價38元，當天她挑選了一隻6斤多的雞，結帳時共花費280多元。華女士說，這個價格在當地是正常的，自己吃完也沒有「上廁所」。

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