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「張雪機車」國際賽首奪冠 修車學徒出身老闆觀賽爆淚

中國新聞組／即時報導
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奪冠瞬間，張雪流下眼淚。（視頻截圖）
奪冠瞬間，張雪流下眼淚。（視頻截圖）

3月29日結束的世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站WorldSSP組別中，中國摩托車製造商「張雪機車」以近四秒的優勢連續兩回合奪冠，首度打破杜卡迪、雅馬哈等歐美日品牌37年壟斷，引爆全網對中國製造的熱議，草根「修車學徒」張雪「逆襲」的勵志經歷亦引發全網追捧。

WSBK是國際摩托車聯合會（FIM）主辦的頂級量產摩托車賽事，1988年創立，與MotoGP並列為世界兩大頂級摩托賽事。

綜合揚子晚報、齊魯晚報等媒體報導，比賽中，「張雪機車廠隊」法國車手瓦倫丁德比斯駕駛820RR-RS賽車，在3月28日首回合以領先3.685秒奪冠；次日第二回合失誤跌至第三後，憑藉直線加速優勢強勢反超，最終以0.872秒優勢再奪一冠。

比賽末段直道「生吃」兩台雅馬哈R9的畫面，被網友稱為「中國速度的暴力美學」。

上周六（28日）舉辦的世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站中量級SSP組別比...
上周六（28日）舉辦的世界超級電單車錦標賽（WSBK）葡萄牙站中量級SSP組別比賽中，「張雪機車廠隊」法國車手瓦倫丁·德比斯駕駛820RR-RS賽車，擊敗美日歐知名車廠奪冠。（取材自微博）

▲ 影片來源：YouTube＠湯圓說電影（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

賽事基於量產車改裝規則，張雪機車以自主研發最高轉速1萬6000轉的三缸引擎、比同級輕30公斤極致輕量化設計以及電控系統，驗證了中國產摩托車的工業實力。

公開資料顯示，1987年出生於湖南懷化農村的張雪，家境貧寒，父母早年離異，他10歲便帶著妹妹獨立生活。雖然只有初中學歷，但憑藉對機車的癡迷，14歲開始做修車學徒，17歲開路邊修車行。

2013年，出生於湖南懷化的張雪帶著2萬元（人民幣，下同）隻身趕赴重慶，靠在摩托論壇發改裝帖、賣車積累第一桶金。2017年他與合夥人創辦凱越機車，從年銷800台做到年銷3萬台。

張雪在重慶觀看直播激動落淚。（視頻頻圖）
張雪在重慶觀看直播激動落淚。（視頻頻圖）

離開凱越後，張雪於2024年4月「淨身出戶」以自己的名字命名，在重慶創立了「張雪機車」，直言「做砸了就收攤」。同年9月，在重慶摩博會上，他發布了首款摩托車500RR，並於2025年3月開始交付第一批車。

在2026年品牌夥伴大會上，張雪披露，在虧損2278萬情況下仍投入6958萬研發，終於造出冠軍車型820RR；張雪亦稱，張雪機車2026年1月份已經完成A輪融資，投後估值約10.9億元。

隨著中國品牌摩托車在國際賽場創造歷史，數千人湧入官方直播間，張雪機車諮詢量大增，100小時內新增訂單超過6000台，民用版820RR售價僅4.38萬元，約同級進口車一半價格，預售訂單排期達四周。

不只如此，2006年，19歲的他冒雨騎行100多公里追逐電視台節目組，只為展示車技獲得加入職業車隊的機會。這部早年紀錄片在張雪機車奪冠後刷屏網路。

而張雪奪冠後在社媒發文，「做一件事不是奔著結果去而是因為熱愛，可能結果真的不一樣」，也讓網友感動他的堅持。

法國車手駕駛張雪機車的820RR-RS賽車獲得WSBK葡萄牙站冠軍，賽後高舉五星...
法國車手駕駛張雪機車的820RR-RS賽車獲得WSBK葡萄牙站冠軍，賽後高舉五星紅旗。（取材自微博）

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