我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒領銜

逃票減逾5-7成… MTA擴大設新型閘門 年底前完成20站

上海祖孫三代掏光400萬買屋 奇葩…雨天得「打傘做飯」

中國新聞組／北京30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
但先生打傘做飯。(取材自新聞坊)
但先生打傘做飯。(取材自新聞坊)

上海但姓男子一家人2020年在青浦區重固鎮花400多萬元（人民幣，下同，約58萬美元）買了新房，但交屋後發生漏水問題，住了四年多歷經多次維修都無法改善，如果遇到下雨天，但男在家裡做菜還必須「打傘」。

據「新聞坊」報導，但男投訴表示，交屋時就發現牆面滲水，裝修後本以為弄好了，結果2024年時，屋子又開始漏水，「水像瀑布一樣漏出來，把整個屋子都給淹掉了」。他還說，下大雨時要在廚房料理，「就只能打個傘，打個傘然後把雨水擋住，然後自己夾著一個手這樣去炒菜，要不然雨水都到鍋裡去了，都沒法吃飯」。

但男表示，祖孫三代花光積蓄買下這間房，卻一直為漏水所苦，「反覆讓他們修，修了幾年都修不好，他也不說他不修，但是他始終就修不好」。他感嘆，花了錢，卻像住在一個「露天」的房子裡一樣，非常痛苦。

但先生所在的樓棟。(取材自新聞坊)
但先生所在的樓棟。(取材自新聞坊)

對此，該小區物業受訪稱，小區仍在質保期，漏水維修主體為開發商，他們也將情況通報給了開發商、保險公司，但問題至今仍未徹底解決。

報導也找來建築專家評估。上海房地產專修學院教師、房屋質量檢測師管懷聖表示，該戶找坡層裡面的水已經含滿了，如果不把上面那一層的防水層修理好，僅憑下面修補不能解決問題。他建議對整個小區的建築做全面的排查，防止滲漏問題延續到保修期以後。

不只但家，樓棟公共區域也有牆體裂痕、局部滲水的情況。開發商受訪回應表示，將對該樓棟屋頂整體排查，4月底之前，維修處理完畢。

上一則

非洲男帶14歲兒到鄭州治畸形腿 「治好…介紹全球患者」

下一則

北京集市傳剷泥車撞衝攤鋪傷人 司機遭拖下暴打

延伸閱讀

尋親27年…懸賞上海市區一套房 媽媽：只等一個擁抱

尋親27年…懸賞上海市區一套房 媽媽：只等一個擁抱

林師傅專精屋頂新鋪、補漏 免費估價

林師傅專精屋頂新鋪、補漏 免費估價
冰箱壞了

冰箱壞了
打工度日 江蘇66歲翁每天跨江探癌妻 網嘆：愛情的模樣

打工度日 江蘇66歲翁每天跨江探癌妻 網嘆：愛情的模樣

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

2026-03-27 22:31
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
李昌鈺和蔣霞萍前年接受採訪現場。（取材自中新網）

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

2026-03-28 20:36

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」
83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言

83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言