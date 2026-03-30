上海祖孫三代掏光400萬買屋 奇葩…雨天得「打傘做飯」

但先生打傘做飯。(取材自新聞坊)

上海但姓男子一家人2020年在青浦區重固鎮花400多萬元（人民幣，下同，約58萬美元）買了新房，但交屋後發生漏水問題，住了四年多歷經多次維修都無法改善，如果遇到下雨天，但男在家裡做菜還必須「打傘」。

據「新聞坊」報導，但男投訴表示，交屋時就發現牆面滲水，裝修後本以為弄好了，結果2024年時，屋子又開始漏水，「水像瀑布一樣漏出來，把整個屋子都給淹掉了」。他還說，下大雨時要在廚房料理，「就只能打個傘，打個傘然後把雨水擋住，然後自己夾著一個手這樣去炒菜，要不然雨水都到鍋裡去了，都沒法吃飯」。

但男表示，祖孫三代花光積蓄買下這間房，卻一直為漏水所苦，「反覆讓他們修，修了幾年都修不好，他也不說他不修，但是他始終就修不好」。他感嘆，花了錢，卻像住在一個「露天」的房子裡一樣，非常痛苦。

但先生所在的樓棟。(取材自新聞坊)

對此，該小區物業受訪稱，小區仍在質保期，漏水維修主體為開發商，他們也將情況通報給了開發商、保險公司，但問題至今仍未徹底解決。

報導也找來建築專家評估。上海房地產專修學院教師、房屋質量檢測師管懷聖表示，該戶找坡層裡面的水已經含滿了，如果不把上面那一層的防水層修理好，僅憑下面修補不能解決問題。他建議對整個小區的建築做全面的排查，防止滲漏問題延續到保修期以後。

不只但家，樓棟公共區域也有牆體裂痕、局部滲水的情況。開發商受訪回應表示，將對該樓棟屋頂整體排查，4月底之前，維修處理完畢。