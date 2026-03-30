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北京私募搶「AI天才少年」 高中學歷即可入職

記者賴錦宏／即時報導
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17歲的陳廣宇，一個來自深圳的高中生。一篇來自月之暗面Kimi團隊的論文，被特斯...
17歲的陳廣宇，一個來自深圳的高中生。一篇來自月之暗面Kimi團隊的論文，被特斯拉掌門人馬斯克轉發並稱讚。（取材自36氪公眾號）

近日中國金融圈「炸鍋」，私募行業的投研崗位，不再僅是名校碩博畢業生的「主戰場」。北京私募機構「止於至善」近日招聘核心崗位，要求滿18歲、高中學歷即可應聘，但須提供詳盡的AI使用心得、使用紀錄及代表性案例，引發業內熱議。

止於至善表示，初衷更多是從名校招聘少年天才，「相信AI時代能力重於學歷」。有分析稱，此招聘看似打破學歷與年齡限制，實則是將「搶人時間線」提前，核心仍是爭奪具備AI能力的人才。

每日經濟新聞報導，止於至善的招聘崗位要求，首席人工智能官需主導公司與AI的融合重塑，核心目標是大幅提升生產力、降低運營成本；投研崗位則覆蓋科技創新、消費、醫藥、製造、周期5大領域，入職人員可逐步成長為基金經理，公司額外提供相當於基礎工資50%的AI工具使用額度，助力投研人員實現「Token自由」。

中國私募行業的AI人才搶人大戰早已打響，頭部機構紛紛布局，積極招聘機器學習研究員、神經網路工程師、深度學習工程師、AI算法研究員、AI量化工程師等。

放眼AI技術前沿，年輕人才展現出驚人實力。此前，17歲深圳高中生陳廣宇以共同第一作者身分，參與破解AI大模型底層難題。特斯拉CEO馬斯克本月16日對其公開點讚。

另據同花順報導，「不會用AI工具或用得不好的人，在公司已經陸續被淘汰，去年以來我們招募的基本上是熟練運用AI工具的複合型人才。」滬上某百億級量化私募創始人直言。

「過去三年只是AI大模型的序章（問答工具階段），而今年以Claude為代表的模型迅速崛起，標誌著行業正式進入了AI Agent（智能體）時代。

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