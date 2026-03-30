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重慶單親父20年寫滿19本日記 臨終前向女兒留下1遺願

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鄧先生寫滿的19本日記本 。(取材自極目新聞)
鄧先生寫滿的19本日記本 。(取材自極目新聞)

重慶一名單親父親鄧先生，自1994年女兒出生起，便開始以日記記錄其成長點滴，20年間共寫下19本日記，將歲月化為文字保存。2022年，鄧先生因癌症去世，臨終前將這批日記交給女兒鄧女士。多年來，鄧女士因情緒難以承受遲遲未讀，直到近期才鼓起勇氣翻閱，並自今年起陸續將父親的日記內容分享到網路，引發外界關注。

據極目新聞報導，鄧先生生於1967年，曾在工廠工作，後轉而經商，在女兒約5歲時與妻子離異，獨自將女兒撫養長大。他在女兒出生當天寫下第一篇日記，記錄初為人父的喜悅，並形容嬰兒在雷雨中哭聲響亮，甚至「引發整樓嬰兒齊鳴」。他曾在日記中提到，因女兒年幼不記事，自己希望透過書寫保存她的成長歷程，等到她20歲能理解時，便可停止書寫。2014年女兒20歲時，他完成第19本日記，並表示這些文字是留給女兒「不會消失的財富」。

日記中詳細記錄女兒成長的生活細節與家庭日常。例如女兒出生後作息顛倒，讓父母夜間難以休息，他卻甘之如飴；又因夏天為女兒多穿衣服導致長痱子而自責；也曾為替女兒取名，翻閱字典、詞典與史書反覆思考長達一個月。

鄧女士回憶，父親生活中既當父親也當母親，從早上幫她梳頭、上學接送，到下班買菜做飯、準備隔天衣物，無微不至。雖然她年幼時調皮，父親從未動手打她，最多僅罰站反省，但隨著她長大，父親對其行為與生活規範也逐漸嚴格。

日記亦反映家庭經濟壓力與父親的責任感。1996年的一篇日記中，鄧先生坦言隨著女兒成長，生活開支逐漸增加，為讓她能接受更好的教育與生活條件，必須設法改善家庭經濟狀況。鄧女士後來才從日記得知，父親曾辭去工作、面臨失業困境，期間將她暫交由祖母照顧，卻因她遭欺負而自責不已，甚至抱著她落淚。這些未曾言說的過往，透過日記一一呈現，也讓她更理解父親當年的選擇與壓力。

鄧女士過去多次嘗試閱讀日記，卻因思念父親而無法繼續，直到今年2月才重新開始，目前仍在慢慢閱讀。鄧先生在最後一篇日記中寫道，未來人生需由女兒自行完成，並表達希望她「一定要有自己的孩子」。

鄧女士的丈夫楊先生表示，岳父生前曾將日記給他看，象徵一種信任與認可。如今夫妻倆一同閱讀並分享內容，希望讓更多人看見這份平凡卻深厚的父愛。鄧女士表示，這些日記沒有驚天動地的故事，卻承載著父親一生的牽掛與期盼，她也將持續整理與分享，讓這份情感被更多人看見。

女兒出生時鄧先生寫下的日記 。(取材自極目新聞)
女兒出生時鄧先生寫下的日記 。(取材自極目新聞)

鄧先生的最後一篇日記。(取材自極目新聞)
鄧先生的最後一篇日記。(取材自極目新聞)

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