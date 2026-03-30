我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：與伊談判有進展 但仍威脅破局要炸光所有電廠油井

「出生公民權」最高院將對決 台灣移民女兒領銜

韓網友發街頭照「這是首爾」 咦…咋有「廣州公交」？

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓網友偷廣州街頭美景圖，配文「這就是首爾！」瀏覽破百萬，照片中公交車尾清晰印有...
南韓網友偷廣州街頭美景圖，配文「這就是首爾！」瀏覽破百萬，照片中公交車尾清晰印有「廣州公交」4個字，發現鬧大後刪文。(取材自大風新聞)

廣州一名攝影師近日發現，其拍攝的街頭風景照遭南韓網友盜用並「改頭換面」為首爾街景，引發網路熱議。該南韓博主將照片發布於海外社群平台，並配文稱「這就是首爾」，單篇貼文瀏覽量突破百萬。不過，有細心網友指出，照片中公交車尾清晰印有「廣州公交」字樣，質疑其內容不實。隨著爭議擴大，該貼文最終已被刪除。

據大風新聞報導，拍攝該照片的廣州攝影師名先生表示，該作品為其原創，卻被南韓網友搬運並錯誤標註地點。該博文附有兩張圖片，其中第二張為名先生作品。貼文內容提到南韓首爾的江南、聖水洞等地不具代表性，反而是宗廟、光化門及鍾路一帶才呈現「真正的首爾風貌」，並暗示配圖即為當地景象。

經在首爾定居的韓語翻譯王先生解讀，該貼文語境確實將第二張照片指向首爾核心區域。然而，實際上該照片拍攝於廣州街頭，且已有中國網友在留言區指出錯誤。3月19日，涉事博主曾回應稱「我犯了一個錯誤，第二張照片來自中國，但帖子無法編輯，刪不了照片。」

但有熟悉平台規則的網友反駁，指出其為付費會員，具備編輯權限，並指出「即便不能單獨刪除一張圖片，也完全可以在正文中註明錯誤。他應該是看到數據和流量表現不錯，主觀上不太想刪。」

名先生坦言得知作品被盜用後感到難以置信，但由於侵權行為發生在境外平台，跨國維權程序複雜，暫未採取行動。隨著事件持續發酵，截至3月29日，該篇瀏覽量破百萬的貼文已從博主帳號中刪除。

南韓網友偷廣州街頭美景圖，配文「這就是首爾！」瀏覽破百萬，照片中公交車尾清晰印有...
南韓網友偷廣州街頭美景圖，配文「這就是首爾！」瀏覽破百萬，照片中公交車尾清晰印有「廣州公交」4個字，發現鬧大後刪文。(取材自大風新聞)

南韓

上一則

中國在成品油出口限制下仍向菲律賓、越南運送燃料

延伸閱讀

「張凌赫杯貼」讓全網集體淪陷 粉絲接力打印引發侵權疑慮

「張凌赫杯貼」讓全網集體淪陷 粉絲接力打印引發侵權疑慮

晉江文學禁「老天奶」女性化表達 逾26萬用戶抗議維權

晉江文學禁「老天奶」女性化表達 逾26萬用戶抗議維權
救不回來了…美團App自動刪手機照片 數百用戶遭殃

救不回來了…美團App自動刪手機照片 數百用戶遭殃
中東局勢嚴峻 韓總理罕見緊急取消出席博鰲論壇行程

中東局勢嚴峻 韓總理罕見緊急取消出席博鰲論壇行程

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
全紅嬋登上「嘉人」雜誌封面。(取材自微博)

全紅嬋19歲生日登雜誌封面 網友：女兒長大了

2026-03-27 22:31
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
李昌鈺和蔣霞萍前年接受採訪現場。（取材自中新網）

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

2026-03-28 20:36

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」

好市多暢銷三文魚開袋即食 華人長年買「好吃不貴」
華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦

華人房東漲房租 男房客開煤氣同歸於盡 女脫衣報警強姦
83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言

83歲溫家寶現身北京 傳達「4政治信號」推翻將被抓傳言