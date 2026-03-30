韓網友發街頭照「這是首爾」 咦…咋有「廣州公交」？

南韓網友偷廣州街頭美景圖，配文「這就是首爾！」瀏覽破百萬，照片中公交車尾清晰印有「廣州公交」4個字，發現鬧大後刪文。(取材自大風新聞)

廣州一名攝影師近日發現，其拍攝的街頭風景照遭南韓 網友盜用並「改頭換面」為首爾街景，引發網路熱議。該南韓博主將照片發布於海外社群平台，並配文稱「這就是首爾」，單篇貼文瀏覽量突破百萬。不過，有細心網友指出，照片中公交車尾清晰印有「廣州公交」字樣，質疑其內容不實。隨著爭議擴大，該貼文最終已被刪除。

據大風新聞報導，拍攝該照片的廣州攝影師名先生表示，該作品為其原創，卻被南韓網友搬運並錯誤標註地點。該博文附有兩張圖片，其中第二張為名先生作品。貼文內容提到南韓首爾的江南、聖水洞等地不具代表性，反而是宗廟、光化門及鍾路一帶才呈現「真正的首爾風貌」，並暗示配圖即為當地景象。

經在首爾定居的韓語翻譯王先生解讀，該貼文語境確實將第二張照片指向首爾核心區域。然而，實際上該照片拍攝於廣州街頭，且已有中國網友在留言區指出錯誤。3月19日，涉事博主曾回應稱「我犯了一個錯誤，第二張照片來自中國，但帖子無法編輯，刪不了照片。」

但有熟悉平台規則的網友反駁，指出其為付費會員，具備編輯權限，並指出「即便不能單獨刪除一張圖片，也完全可以在正文中註明錯誤。他應該是看到數據和流量表現不錯，主觀上不太想刪。」

名先生坦言得知作品被盜用後感到難以置信，但由於侵權行為發生在境外平台，跨國維權程序複雜，暫未採取行動。隨著事件持續發酵，截至3月29日，該篇瀏覽量破百萬的貼文已從博主帳號中刪除。