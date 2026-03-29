「老鼠愛大米」原唱自曝賺1.7億 發聲明：未經授權禁翻唱

楊臣剛早年採訪。（視頻截圖 ）

一代神曲「老鼠愛大米」詞曲創作者楊臣剛近期參加綜藝，並演唱了「老鼠愛大米」，勾起許多人的青春回憶，從而引起了很多人的翻唱，版權爭議往事被重提。

楊臣剛日前發布版權聲明稱，全網各類平台、媒體及個人需立即刪除、更正關於「老鼠愛大米」版權歸屬的錯誤表述。對於未經授權擅自使用該作品的侵權行為，將通過法律途徑追究侵權方的全部法律責任，維護合法權益。

大象新聞報導，上述聲明提到，現就歌曲「老鼠愛大米」的版權歸屬事宜，結合國家版權局作品登記信息（登記號：國作登字-2020-B-01000952、國作登字-2020-S-00969562）、中國音樂著作權協會版權注冊證書（注冊號：610001591249）等官方合法憑證，作出全網正式更正與權屬公示。

聲明指出，歌曲「老鼠愛大米」（詞曲創作：楊臣剛，創作完成時間2004年1月1日）的全部著作人身權（署名權、修改權、保護作品完整權等），永久歸楊臣剛先生個人專屬享有，受「中華人民共和國著作權法」保護，任何單位及個人不得侵犯。該作品的全部著作財產權（復制權、發行權、表演權、信息網絡傳播權、改編權等），由楊臣剛先生本人與北京老鼠愛大米文化發展有限公司共同合法享有並全權負責相關授權、維權等事宜，此前任何與此相悖的權屬信息均為不實內容。

楊臣剛先生經紀人表示，近段時間，楊臣剛先生參加綜藝「有歌」並演唱了「老鼠愛大米」，從而引起了很多人的翻唱。正式發布這個聲明，是為了讓公眾對該歌曲的版權歸屬能更加明晰，對於利用這首歌進行翻唱及商演等的人員，公司法務部正開展相關工作。

據報導，說到楊臣剛可能有的人不認識，但是要說他唱的「老鼠愛大米」就無人不知了。當年這首歌一經推出就火遍大江南北，這首歌的正版銷量達到了150萬張，被稱為「史上最賺錢的歌曲」，基本上中國大街上每個人都會哼唱幾句。

而「老鼠愛大米」的原唱楊臣剛，也憑著這首歌而暴紅，不僅商演不斷，還因為歌曲流傳度太高，他兩次登上央視春晚的舞台，一時間風光無限。楊臣剛還是憑藉著這首歌大賺特賺。在某檔節目上，他自曝因為「老鼠愛大米」收入了人民幣1.7億（約2459萬美元）。

報導指出，楊臣剛2004年創作的歌曲「老鼠愛大米」引發大眾關注，該曲曾單月彩鈴下載量600萬次，還獲得了第五屆華語音樂傳媒大獎最佳網絡歌曲獎、新城國語力網絡歌曲大獎等多個獎項，成為一代人心中的回憶。