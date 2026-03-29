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李昌鈺離世／相伴7年妻寫小詩「你又贏了」 曝多重深意

中國新聞組╱北京29日電
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李太太寫了一首小詩，悼念陪伴了她七年的丈夫。（取材自微信）
李太太寫了一首小詩，悼念陪伴了她七年的丈夫。（取材自微信）

「華人神探」李昌鈺27日在內華達州家中辭世，享壽87歲，而他生前除了辦過許多奇案外，私生活也一度引發討論。2017年他的首任妻子宋妙娟過世，隔年李昌鈺便和宋妙娟的友人蔣霞萍再婚，曾引發討論。據了解，李是因跨國詐騙案認識揚州女商人蔣霞萍，李過世當天，蔣霞萍寫了一首小詩，悼念陪伴了她七年的丈夫，配圖中一句「先生，你又贏了」，揭秘神探晚年情緣與震撼遺囑。

極目新聞報導，李昌鈺在家突然離世，相伴七年的現任太太蔣霞萍含淚寫了一首小詩悼念，配圖中，李昌鈺與太太在玩剪刀石頭布，李博士勝出，而李太太寫上文字：「先生，你又贏了」，以及李昌鈺離世的日期。

這句「你又贏了」被解讀為多重深意，致敬李昌鈺一生破解8000多案件的職業成就；也有人說，暗指他平靜面對死亡、以豁達姿態戰勝病痛的精神境界（晚年確診腦瘤後拒絕激進治療，選擇自然療法）。這段話也呼應夫妻日常遊戲互動，展現褪去神探光環後的平凡溫情。

李昌鈺逝世消息非常突然，他去年多次出席講座，每次都精神奕奕、思維清晰，不過去年11月，他被發現坐在輪椅上，人也比較憔悴。對於李昌鈺的死因，家人沒有透露，網友猜測可能是突發疾病。

公開資料顯示，李昌鈺1938年出生於江蘇如皋，華裔美國人、刑事鑑識專家，現為美國康涅狄格州科學諮詢中心的名譽主席、康州紐黑文大學終身教授。李昌鈺職業生涯遍布美國50州及46國，協助600多個執法機構，參與偵破8000餘起重大案件，出庭作證超千次，經手辛普森案、甘迺迪遇刺重啟調查、911事件鑑識等要案，以科學證據改寫司法走向。他曾任康州首席鑑識官、警政廳長，是全美首位州級警界最高職位華裔。

據報導，李昌鈺1963年在台灣結識馬來西亞華僑宋妙娟，兩人婚後育有一子一女。李昌鈺和宋妙娟結婚56年，2017年宋妙娟因病去世後，很長一段時間，李昌鈺都沉浸在悲傷之中。後來，他們相識多年的摯友蔣霞萍幫他走出陰霾。蔣霞萍是一名揚州的女商人，之前做生意遇到跨國詐騙案，也因這個機緣和李昌鈺相識。2018年12月，80歲的李昌鈺與小18歲的企業家、作家蔣霞萍再婚。

多數聲音認可七年陪伴的真誠，稱讚蔣霞萍以細水長流的暖意照亮李昌鈺晚年；不過也有部分網友質疑，李昌鈺在髮妻離世不足一年再婚的速度，或認為選擇亡妻好友再婚「令人不適」；也有觀點指出，高齡再婚包含生活照料的現實需求。

事實上，兩人初識源於案件求助，蔣霞萍2007年遭遇跨國商業詐騙，首次發郵件向李昌鈺求助破案，從認識到2018年結婚前，僅通信三封郵件。

婚後，李昌鈺與蔣霞萍十分恩愛，兩人一起打高爾夫球，一同接受採訪，談論寫作與人生。有了蔣霞萍的陪伴，讓晚年的李昌鈺走出喪妻陰霾，重歸安穩與快樂。

李昌鈺和蔣霞萍先前接受採訪現場。（取材自中新網）
李昌鈺和蔣霞萍先前接受採訪現場。（取材自中新網）

李昌鈺

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