入職附帶Token配額、員工用太少會被淘汰 掀集體焦慮

近期，隨著國家數據局明確將Token定名為「詞元」，並將其定義為結算單位，AI人工智能產業正式邁入可計量時代。（取材自新京報/東方IC圖）

一場由Token驅動的生產力革命，正從技術底層席捲到企業管理和職場規則。國家數據局24日公布，截至今年3月，中國日均Token調用量已超過140萬億，相比2024年初增長了1000多倍；與此同時，許多科技公司裡，Token開始被寫進薪酬年包和績效激勵裡，「入職附帶多少Token配額」，也成了矽谷近期的熱門招聘話題，中國某公司甚至出台新規則，員工使用Token過少，就可能被淘汰。

新京報署名評論文章指出，儘管近年來科技進步愈來愈快速，但這一波Token浪潮來勢之凶猛，仍出人意料，尤其是各大科技公司擁抱之迅速、之果決，動輒就是幾百、上千億的投入不說，還把很多力度用在人力資源頭上，也包括把各種相關的新規則寫進公司規章。

Token進入績效體系，本質是推動AI從工具提升為生產要素，但在規則尚未成熟時，這種量化過早恐怕會放大職場焦慮與行為扭曲，進而產生與公司戰略相悖的結果。科技公司快速把Token放進績效考核體系是源於一種集體焦慮，即各方在面對AI這種可能改變一切的新技術時，不可避免會產生的那種焦慮。

文章指出，迫不及待地把Token寫進公司制度，是科技公司押注未來的一部分，是面對未來的一種制度變革。而且焦慮和過度投入等AI狂熱行為並非常規意義上的「錯誤」，而是巨大技術變革時期的必然現象。這雖然導致了一些浪費，但社會終歸是進步，相關的基礎設施也留下了。即便今天的AI，本質上也是在吃當年留下的基礎設施紅利。

文章進一步表示，一些公司迅速把Token寫進工資條，投射的是其在AI浪潮裹挾下的現實焦慮。問題在於，即便在「合理」狂熱投入的背景下，理性思考也仍當有一席之地。國家數據局24日才剛剛把Token定名為「詞元」，一切才剛剛開始，就把Token寫進員工績效考核，這一步是不是走得過快了？

事實上，很多企業可能還沒有意識到這意味著什麼。這相當於把是否使用AI從工具選擇，變成了勞動價值的一部分。這一步一旦發生，將會引發巨大的職場變化，不但會加劇職場AI焦慮，甚至還有可能顛覆現有的職場生態，改變員工的思維方式，理當謹慎。

文章也提到，從長期看，強制AI績效化會改變人的思考方式，員工逐漸習慣思考外包，不再深入推理，思考能力被考核制度削弱，公司對員工的評價也會因此發生偏移。實際上，Token用得多的人，不一定是會用AI的人，會用AI的人也不一定是會思考的人。

文章最後表示，與以往的各次巨變有所區別，Token浪潮的襲來，幾乎立竿見影地影響到相關領域從業人員的飯碗，會有員工被裁撤，AI焦慮大範圍擴散，在這種現狀下，企業還是應該多把精力用在核心業務和創新上，至於圍繞AI的職場績效變革，不妨等情勢穩定下再徐徐圖之，畢竟歷史上也沒聽說過哪家企業，因為績效變革沒跟上而錯過了擁抱未來。