北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

27日，人大常委會通過《北京市無人駕駛航空器管理規定》，將成為大陸首個限制個人買賣、運輸及飛行無人機的城市，違規者將被移交警方處理。（取材自微博）

北京日報27日報導，北京市以「首都低空安全面臨挑戰」為由，公布史上最嚴無人機 管理新規。北京將成為大陸首個實質上限制個人買賣、運輸及飛行無人機的城市，違規攜帶無人機進京者，將被移交警方處理。

《北京市無人駕駛航空器管理規定》27日經由市人大常委會表決通過，將自5月1日起實施。新規明確，北京全域劃為無人機管制空域，所有室外飛行活動均須提出申請。這意味著個人使用無人機的行為被實質禁止。

新規同步對無人機「生產、銷售、運輸」全鏈條加強管制。規定禁止非法製造、組裝或改裝無人機，也不得破解系統；同時，禁止在北京行政區內販售、出租無人機及其核心零組件，並全面禁止透過鐵路、航空、公路運輸、寄送或私人車輛等方式攜帶入境，僅限已完成實名登記並經核實的既有設備可例外攜帶。

在核心零組件方面，北京市公布試行名錄，將機身結構、飛控系統、通訊系統與動力系統等四大系統共17項關鍵部件納入管制，以降低無人機擴散風險。

此外，電商與實體業者須配合新規落實管控，若發現違規交易須通報主管機關；跨省客運及進京交通也將加強安檢，一旦查獲違規攜帶，將移送公安處理。

在存放管理方面，新規明定全市不得新設無人機及核心部件存放場所，六環內全面禁止設置，六環外則須通過安全評估。若同一地點存放超過3架整機或10件核心部件，即被認定為「存儲場所」，須納入管理。

對既有無人機，北京要求所有人須在期限內完成實名登記與資訊核實，並向所在地派出所辦理。經核實設備可依法存放與攜帶進出北京；若發生轉讓、遺失或損毀，也須主動通報變更或註銷。

不過，新規仍為特定用途保留空間，包括反恐維穩、救災、重大活動，以及教學、科研、農林作業與體育競賽等，在通過安全評估後，仍可申請使用無人機。

官方並規劃在延慶區設立專用飛行場地，未來將在確保安全前提下有序開放；農林用途則限定於六環外作業區域，並須符合高度、速度與重量等技術限制。

《新京報》27日也提到，北京市人大常委會法工委副主任熊菁華表示，國家空中交通管理機構確定北京市行政區域全域為無人駕駛航空器管制空域，管制空域飛行活動需經空中交通管理機構批准。前述《規定》嚴格落實上述要求，並綜合考慮實際情況，明確可以為有需求的飛行活動劃定專門飛行場地。