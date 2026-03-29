雷軍又上熱搜 手機背屏壁紙4個字 曝與普通人真實差距

雷軍手機背屏壁紙是「逆天改命」4個字。（取材自快科技）

小米 創始人雷軍 因手機屏幕上的一張個性化壁紙成為網絡熱議焦點。根據網友捕捉到的雷軍手持小米17 Pro的照片顯示，他手機背屏顯示的壁紙文字內容為「逆天改命」。這一充滿奮鬥氣息的座右銘被曝光後，迅速在社交媒體上引發了廣泛的討論與轉發。網友普遍認為，雷軍在身處高位時仍保持高度努力的狀態，體現了其與普通人之間的真實差距。

快科技報導，此次事件再次激發了公眾對雷軍個人工作狀態的關注。不少網友感嘆，作為科技圈公認的勞模，雷軍在已取得巨大成就的情況下，依然通過這種方式時刻提醒自己保持鬥志，展現出極強的自我驅動力。這種對成功的渴望和對細節的追求，在這一張壁紙中得到了體現。

報導指出，小米創始人雷軍再次成為了網絡熱議的焦點，但這一次，引發關注的不是他的演講內容或新發布的汽車，而是他手機屏幕上一張極具個性的壁紙。

近日，有網友在捕捉到雷軍手持小米17 Pro的照片時，意外拍到了其手機背屏顯示的壁紙畫面。在經過細心網友的放大觀察後，壁紙上的文字內容終於真相大白。

報導指出，這張引發熱議的壁紙上赫然寫著「逆天改命」四個大字。雷軍對細節的極致追求和對成功的渴望，在這一張小小的壁紙中體現得淋漓盡致。網友們紛紛直言，比你優秀的人還比你努力，這或許就是成功者與普通人之間最真實的差距。