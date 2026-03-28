山西男舉報自己吃空餉6年「無人監管」 他為何要說破？

一男子舉報自己吃空餉，六年沒上班卻一直領工資，無人追查也無人監管。（取材自奔流新聞）

山西一名柳先生近日舉報自己吃空餉，表示2019年12月從山西省貿易學校被調入太原市第二十九中學（以下簡稱「太原二十九中」），就沒有開始新工作，至今已經吃了六年空餉。對此，「太原教育」微信公眾號發布通報，稱已成立由市教育局、市人社局等部門組成的聯合調查組開展調查。

奔流新聞報導，柳先生表示，當年調到太原二十九中後，他發現調動是違規的，審批蓋章是空白的，批准日期竟比申請日期還早15天，專業技術人員十級被寫成了科員九級。

發現這一情況後，柳先生在太原二十九中上了一個月班後再也沒有去，要求退回原學校，「六年多來，我多次找相關部門，並將人社部門、教育部門訴至法院，得到的除了解決生活困難以外，各方對違規調動均互相推諉。」

柳先生表示，他六年來沒上過班，卻一直被動領工資。「從2020年2月至今，長達六年，無人追查，無人監管。」

為什麼自己要舉報自己？柳先生說，「吃空餉時間太長會涉及職務侵占和貪汙，而且並非我願意吃，我不想被動違法。」

太原二十九中工作人員稱，學校的做法合法合規，其他的不願意多說。太原市教育局工作人員稱，有關部門一直在處理此事。

「太原教育」微信公眾號通報稱，調查組將客觀公正調查、依法依規處理，並及時公布情況。