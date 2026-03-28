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「奔跑吧」明星吃過食物放一夜長蟲 餐廳說給粉絲打卡

中國新聞組／北京28日電
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有網友發帖稱，在海南省海口市一間餐廳喝茶時，發現有一張被圈起來的桌子，上前一看才發現是明星吃過的食物。（取材自大風新聞）
有網友發帖稱，在海南省海口市一間餐廳喝茶時，發現有一張被圈起來的桌子，上前一看才發現是明星吃過的食物。（取材自大風新聞）

有網友發帖稱，在海南省海口市一間餐廳喝茶時，發現有一張被圈起來的桌子，發現是節目「奔跑吧」明星吃過的食物。另有網友反映，餐廳把把明星吃剩的食物留了下來，「東西被放了一夜，上面還有些小蟲子」。對此，店家回應，本來是想著給粉絲打卡，之後已經收拾乾淨、消毒。

綜合大風新聞、封面新聞報導，據網友拍攝的圖片，一張桌子上擺滿了食物，圓桌上分別放置了范丞丞、李晨、張真源、李昀銳、白鹿等明星的座位牌，且座位牌上還寫著「跑男用餐桌」。該帖一經發出便引發熱議，不少網友表示：「為什麼要圍起來？」、「這環節有什麼意義？」、「留下殘羹剩飯招蟲，沒必要」。

隨後，該網友在評論區回覆稱：「店家開始收桌子了，把名牌全撕掉了。」

「幸福老爸茶」工作人員證實，「奔跑吧」第14季的確來到該餐廳拍攝錄製，門店的確保留了明星吃過的飯菜。「剛才桌子已經收了，名牌也已經撕了。」

工作人員表示說，「可能是工作人員沒有考慮好，本來是想著給粉絲打卡用的，但沒考慮到會有蒼蠅蚊子這類衛生問題。不過我們現在已經收拾乾淨，也做了消殺處理。」

隨後，在該帖評論區，帳號「幸福老爸茶」也作出回應稱，「針對東坡老碼頭老爸茶店在跑男錄製後，違規保留用餐殘羹的不當處置，我們深表歉意！已第一時間全面清理消殺，對涉事人員嚴肅批評教育。感謝網友監督，我們將立即優化流程，守住食品安全與文明服務底線。」

范丞丞

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