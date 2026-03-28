鳥鳴影響備考 深圳高三學生請求「拆鳥巢」 校長回信掀熱議

學生要求校方拆除鳥巢的「吐槽信」。（取材自南方教育時報）

深圳一名高三學生因備考期間受校園鳥鳴影響，致信校方請求「拆除鳥巢」，引發社會關注。對此，深圳寶安中學高中部黨委書記、校長袁衛星近日以公開信形式回應，肯定了學生文字中的詩意，並藉此上了一堂「生命教育課」。

大風新聞報導，該學生在信中反映，鳥鳴聲對備考造成干擾，希望校方移除鳥巢。袁衛星在回信中表示理解學生備考壓力，同時肯定來信文字的表達，並提出「生命自有其節律」、「干擾亦是風景」、「學會與萬物對話」三點觀點。他指出，鳥鳴是自然生命活動的體現，人類不應要求世界改變其運行節奏，而應學會與自然共處。

同時他明確表示，關於拆除鳥巢的請求，「我理解你的急切，但我不能答應你。不是因為我不體諒你們的辛苦，而是我希望你們能明白：教育的終極目標，不是讓世界適應我們，而是讓我們學會與世界相處。」

袁衛星同時建議學生將鳥鳴視為自然「白噪音」或「黃昏音樂會」，在備考之餘學會調節情緒與壓力，並指出高考固然重要，但尊重生命、適應環境的能力更具長遠價值。

相關事件在網絡引發討論，不少觀點認為學生訴求可以理解，也有意見指出，校園鳥鳴或將成為青春記憶的一部分。

同時，深圳在城市管理中亦呈現類似的生態保護取向。今年以來，深圳市公園管理中心兩度回應市民建議，均以生態保護為優先考量。2月，有市民建議深圳灣公園增設照明設施，管理部門回應稱，過多高亮度燈具可能破壞自然生態平衡，干擾候鳥越冬及遷飛節律，因而未予採納，但保留必要基礎照明以保障通行安全。

另有市民建議取消公園內「禁止投餵海鷗」的廣播提示。管理部門表示，深圳灣是東亞—澳大利西亞候鳥遷飛通道的重要棲息地，每年約有10萬隻候鳥在此越冬，涵蓋270餘種鳥類。人為投餵麵包等食物可能導致鳥類營養失衡、健康受損，甚至影響其覓食能力與遷徙規律，因此相關禁令符合現行規定並持續執行。

有評論指出，城市發展與自然保護並非對立關係，相關回應體現了公共治理中對生態價值的重視。隨著公眾環保意識提升，兼顧人類活動與自然棲息的城市治理理念正逐步形成共識。