「雪山救狐狸」AI影片引發全網魔改玩哏 首集成本不到6美元

「雪山救狐狸」的AI創作視頻可謂火遍大江南。(視頻截圖)

AI生成的「雪山救狐狸」系列短影片火爆中國全網。除了該系列短影片本身，在網上也掀起了一股二創熱。該影片原創團隊負責人艾林俊吉表示，初衷是想宣傳公司醬板鴨產品，首支影片耗時5小時，成本不足人民幣40元（約5.7美元）。

瀟湘晨報報導，截至目前，「雪山救狐」高雷同獨立劇情版本過百，角色替換、台詞創新、道具魔改、背景音樂（BGM）更換的二三創更是接近3000條，且還在持續新增。

截至目前，中國多個平台#醬板鴨 話題播放累計超過50億次，#雪山救狐狸 話題2.1億次播放；而在微信平台，#雪山救狐狸 的話題指數走勢一浪高過一浪，峰值達到了1200萬。

現年32歲的艾林俊吉，目前在貴陽某公司擔任新媒體營運主管。「我們的帳號是要做日常更新，團隊會開選題會，選一些熱門的影片或者熱點跟一下。」

當時，有團隊成員看到一條AI的狐狸報恩視頻，「原片是一個書生，用一隻野雞在山裡救了一隻受傷的狐狸，狐狸傷好之後回來報恩。我們當時覺得用AI的形式可以做，但劇情又很老套，就想能不能有反轉，有個同事就說，可不可以把野雞換成我們的醬板鴨，反轉就是醬板鴨回來復仇。」

此主意得到了團隊的認可，隨即嘗試做出第一集影片，製作時長約5個小時，2月底發布時，並沒想到影片會爆火，「第二天到公司的時候，打開後台一看，一晚上三四千的贊，20多萬的播放量，我們就驚呆了。」

艾林俊吉透露，在給AI平台的腳本很詳細的情況下，一般製作一條影片成本大概是人民幣40元左右。「後面像那個MV，我們生成了將近100個素材，那條也是最貴的，花了人民幣100多元。」

起初，艾林俊吉也曾想過製作現代或未來的影片，「那種AI的味道會很重，我們希望能逼真一點，更有代入感。那段時間邵氏武俠的武打片在網上很流行，我們就說好像可以以這種形式來做，嘗試做了一個模型，發現確實很逼真，又有那種老電影的味道，就把風格定下來了。」

艾林俊吉提到，相較於真人，AI最大的特點有兩個方面，「一個是不怎麼會眨眼睛，另外眼球不會動，是固定在中心，不會像人一樣，例如上下瞟，AI的目光會很正。」

影片發布至今，艾林俊吉所在企業的全平台帳號漲粉超5萬，產品的銷量增長約10%到15%。如今古裝版「雪山白狐醬板鴨」影片已經完結，艾林俊吉和團隊正嘗試新的AI短劇形式，「現在做的現代的是一個新系列，也和醬板鴨相關，之前古裝系列在新劇裡面以另外一種形式呈現出來，兩者之間有一些關聯。」