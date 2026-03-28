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51歲大叔8年狂考20本職業證 從百元小工逆襲月薪7500工程師

中國新聞組／北京28日電
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51歲男子蘇小鋒8年來考下20本證書，完成自己的人生逆襲。（取材自快科技）
51歲男子蘇小鋒8年來考下20本證書，完成自己的人生逆襲。（取材自快科技）

從河南到浙江杭州工作的51歲男子蘇小鋒，因深感自己只有初中學歷、就業困難，決定投入「考證人生」，他白天在工地搬磚，晚上挑燈夜讀，8年來拿下20本證書，從職業技能證、學歷證到職稱證等，種類繁多，他也因此從日薪130元（人民幣，下同）的工地小工，逆襲成為每月薪資7500元的安全巡檢工程師，今年還將從國家開放大學土木工程專業畢業。他說，活到老學到老，今年他計畫再考兩本證書。

據潮新聞報導，蘇小鋒2017年來杭州，他的第一份工作是日薪130元、包住不包吃的工地小工。他深刻感受到沒有學歷和職業技能的就業困難，短短8年時間拿下20本證書。

「我考了建築電工證後，就拿到了一份每月7500元包吃包住的工作」， 蘇小鋒說，這是自己考的第一個證書，也是他萌發考證改變人生的開始。現在他的工作比小工輕鬆多了，根據安責險的要求每月對項目進行一次安全巡檢，一次大約3小時，每天跑二到三個工地。

蘇小鋒表示，其實他現在的工作只強制要求有兩個證書，但他還是額外考了很多，「我為了我現在的工作，考了十八、九個證書，這樣投入工作更專業、更權威」。「不吃學習的苦，就要吃生活的苦」，這是蘇大哥的人生信條。「我今年已經考出了2個證書了」， 蘇小鋒說，白天忙碌沒有時間看書，就晚上挑燈夜讀，平時隨身帶著知識卡片小冊子，「只要能考的證書我都會去考，多一個證書多一條退路」。

除了證書，蘇小鋒的學歷提升計畫也在穩步進行，即從最開始初中畢業，再中專到大專，大專再到本科。今年6、7月份，51歲的蘇小鋒預計在國家開放大學土木工程專業畢業。

「證書改變了我的人生，沒有這些證書我還要在工地搬磚」， 蘇小鋒坦言，考證讓他從體力勞動者變成了腦力勞動者，「一是工資的提升，二是技能的提升，三是項目的地位提升了」。活到老學到老，蘇小鋒預計63歲退休，今年他計畫再考兩本證書。

「蘇大哥平時業務能力就很強，51歲還能考這麼多證書，確實厲害！」面對鏡頭，安全主管王工毫不猶豫豎起大拇指說，「我們行業現在本身就比較卷，但很多年輕人都不一定有這個毅力去考證」。王工從專業角度肯定，這些證書不是靠死記硬背就能考出的，還要依靠多年一線工地的實操經驗積累。

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