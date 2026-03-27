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以為是假的…粵男抽中電動車 二維碼發網上詢問 沒想到…

中國新聞組／北京27日電
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廣東一男子買啤酒抽中電動車大獎，將中獎二維碼發網上詢問後被他人掃走核銷。（取材自洪觀新聞）
廣東一男子買啤酒抽中電動車大獎，將中獎二維碼發網上詢問後被他人掃走核銷。（取材自洪觀新聞）

近日，「男子中電動車大獎被他人掃走核銷」的話題，引起網友注意。廣東一名男子買啤酒抽中電動車大獎，將中獎二維碼發網上詢問後，沒想到被他人掃走核銷。網友表示，「這下又上了一課」。

洪觀新聞報導，近日，廣東肇慶一男子喝啤酒時抽中電動車大獎，他將中獎拉環拍視頻發到網上詢問網友：「是真的嗎？」結果中獎二維碼被他人搶先掃碼核銷。

在男子發布的影片中，中獎拉環上顯示「電動車壹台」，且上方還附有一組二維碼圖片。

有網友稱，這位大哥23日發的視頻，24日凌晨就有人把碼掃了核銷；男子本人也在評論區表示：「被人掃了還能換嗎？」「好消息：拉環還在；壞消息：憑拉環二維碼兌獎，不是拉環」。

有網友調侃表示：「大哥真沒把網友當外人，網友也沒把大哥當外人，閉環了」、「大哥可以報警了，這屬於偷竊」。

對此，有網友表示系統中應該可以查詢是誰核銷，並建議男子報警處理；也有網友調侃道「這下又上了一課」、「樂極生悲，要注意要低調」。

有部落客表示，法律界普遍認為，券碼被偷掃，屬於核銷者未經授權竊取他人財產憑證（二維碼），若電動車價值達到竊盜罪「數額較大」標準，可能需面臨刑事責任。

此外，儘管男子公開二維碼有疏忽，但掃碼核銷者也不能免責。法律強調「被害人過失不抵銷竊盜故意」，維權追責與個人防護屬並行邏輯。

廣東一男子買啤酒抽中電動車大獎，將中獎二維碼發網上詢問後被他人掃走核銷。（取材自...
廣東一男子買啤酒抽中電動車大獎，將中獎二維碼發網上詢問後被他人掃走核銷。（取材自洪觀新聞）

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