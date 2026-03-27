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桂林陽朔20元人幣背景觀景台被指亂收費 景區回應了…

中國新聞組／北京27日電
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網傳桂林陽朔20元人民幣背景觀景台亂收費。（取材自九派新聞）
網傳桂林陽朔20元人民幣背景觀景台亂收費。（取材自九派新聞）

近日網傳桂林陽朔「20元人民幣背景觀景台亂收費」，經核實，漓江沿岸可觀賞20元人民幣背景圖案的整個觀景區域，皆對遊客免費開放，遊客可自行進入遊覽拍照，不存在封閉管控、強制收費等情況。

九派新聞報導，陽朔縣漓江景區管理有限公司表示，現場確有個別村民為遊客提供拍照、照片列印等自願有償服務，該行為屬個人自發行為，並非景區及官方統一設置。

此前據瀟湘晨報報導，近日，有網友發視頻，稱桂林陽朔20元打卡處被私人占用，遊客拍照收費每張人民幣20元（約2.89美元），且態度很凶一直在趕人，網友稱此地本身是公共場所如今卻花錢，否則會被攆或各種排隊。

漓江景區工作人員回覆，碼頭之外，沿岸不屬於他們管轄，但她透露沿途有當地村民可能會私劃區域，「有地區是私人的就想圍起來做生意，遊客自己拍或許不花錢，也可以去那種沒有被圍起來的地段。」

該工作人員還表示，景區是開放式景區可以免費進入，「20元背景是遠景，不存在絕對的最好角度，那一片沿江其實都可以。」

3月24日，興坪鎮政府辦公室工作人員回覆，對於網友提到的當地人占據公共場地拍照收費一事，有類似情況可向當地反映會去核查，但採訪以縣宣傳部為準。同日，陽朔縣宣傳部工作人員稱，他們已知悉網傳占場地收費一事，相關部門正在檢查。

當天下午，興坪鎮市場監督管理所工作人員表示，他了解到確實有幾處私人在公共場合搭設的拍照點位，已經被拆除取締，具體情況不了解，但可協助退款。

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