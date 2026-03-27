「我也簽了遺體捐獻」 杭州78歲翁離世 妻一封信看哭很多人

史玲玲和蔡耀富的合照。（取材自錢江晚報）

杭州78歲退伍老兵離世後，妻子一封信看哭很多人，內容是「我簽了遺體捐獻，跟你一樣了」。

錢江晚報報導，杭州市拱區東新街道長青苑社區78歲退伍老兵蔡耀富，年過半百時被診斷出小腦萎縮，近日在浙江康靜醫院安詳離世。

2016年，在親屬的帶動下，蔡耀富簽署了遺體捐贈志願書，決定身後將腦組織捐贈給浙江大學醫學院，用於小腦萎縮相關醫學研究。

遵照蔡耀富的遺願，離世當天，家屬為他捐獻腦組織用於醫學研究，捐獻眼角膜為兩位眼疾患者帶去光明，用生命最後的饋贈，完成了一場跨越十年的大愛之約。

以下為妻子史玲玲寫給蔡耀富的一封信（部分內容）：

「這兩天我把家裡好好收拾了一下，那張雙層小床挪了方向，一個人睡有點空蕩蕩。

你放心，我挺好的，就是看著手機裡年輕時的照片，覺得自己老了許多。

說起來，今年是我們兩個結婚50周年，金婚唉，時間過得是真快。

27年前，你那個時候駐點在深圳，跟我打電話說，自己的腿腳不靈活了，不能跑跳了。

一通檢查下來，倒是沒查出什麼。剛在我心安一點的時候，一個醫生要我們去做一下核磁，最後確診了小腦萎縮。

這麼小的機率，就被我們碰上了。碰上就碰上吧，日子總得往前看。

10年前，一家人聚會，表姐說她簽了遺體捐獻志工書，當天晚上，你就說自己也要捐。

前幾年，生了病、年紀也大了，我感覺照顧不動你了，就和兒子商量把你送到了康靜醫院。當時，我們就希望，你可以陪我們至少過80歲。

天不遂人願，不過也沒辦法。

你走的時候，沒有複雜的搶救、沒有進ICU……你說怕這些搶救傷了腦子和器官，到時候就捐不出去了。

這些都遂了你的心思。

和你說個好消息，下葬的那天，兒子接到電話說，你的眼角膜讓兩個病人重新看見了光明。

真好，感覺你還在跟我們一起看著這個世界。

喔對了，我也準備簽遺體捐獻志工書了，這份善意我得替你一直傳承下去。

今天記者問我，和你有沒有遺憾。

你不能一直陪著我，就是最大的遺憾吧。」