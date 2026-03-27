我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以猛轟近一個月仍難除盡 伊朗射飛彈改採「量少殺傷高」撐戰局

劉曉慶爆爭產家醜 才剛被外甥造謠過世「姊妹撕破臉」

「我也簽了遺體捐獻」 杭州78歲翁離世 妻一封信看哭很多人

中國新聞組／杭州27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
史玲玲和蔡耀富的合照。（取材自錢江晚報）
史玲玲和蔡耀富的合照。（取材自錢江晚報）

杭州78歲退伍老兵離世後，妻子一封信看哭很多人，內容是「我簽了遺體捐獻，跟你一樣了」。

錢江晚報報導，杭州市拱區東新街道長青苑社區78歲退伍老兵蔡耀富，年過半百時被診斷出小腦萎縮，近日在浙江康靜醫院安詳離世。

2016年，在親屬的帶動下，蔡耀富簽署了遺體捐贈志願書，決定身後將腦組織捐贈給浙江大學醫學院，用於小腦萎縮相關醫學研究。

遵照蔡耀富的遺願，離世當天，家屬為他捐獻腦組織用於醫學研究，捐獻眼角膜為兩位眼疾患者帶去光明，用生命最後的饋贈，完成了一場跨越十年的大愛之約。

以下為妻子史玲玲寫給蔡耀富的一封信（部分內容）：

「這兩天我把家裡好好收拾了一下，那張雙層小床挪了方向，一個人睡有點空蕩蕩。

你放心，我挺好的，就是看著手機裡年輕時的照片，覺得自己老了許多。

說起來，今年是我們兩個結婚50周年，金婚唉，時間過得是真快。

27年前，你那個時候駐點在深圳，跟我打電話說，自己的腿腳不靈活了，不能跑跳了。

一通檢查下來，倒是沒查出什麼。剛在我心安一點的時候，一個醫生要我們去做一下核磁，最後確診了小腦萎縮。

這麼小的機率，就被我們碰上了。碰上就碰上吧，日子總得往前看。

10年前，一家人聚會，表姐說她簽了遺體捐獻志工書，當天晚上，你就說自己也要捐。

前幾年，生了病、年紀也大了，我感覺照顧不動你了，就和兒子商量把你送到了康靜醫院。當時，我們就希望，你可以陪我們至少過80歲。

天不遂人願，不過也沒辦法。

你走的時候，沒有複雜的搶救、沒有進ICU……你說怕這些搶救傷了腦子和器官，到時候就捐不出去了。

這些都遂了你的心思。

和你說個好消息，下葬的那天，兒子接到電話說，你的眼角膜讓兩個病人重新看見了光明。

真好，感覺你還在跟我們一起看著這個世界。

喔對了，我也準備簽遺體捐獻志工書了，這份善意我得替你一直傳承下去。

今天記者問我，和你有沒有遺憾。

你不能一直陪著我，就是最大的遺憾吧。」

上一則

全球金融中心 港蟬聯第3「亞太第1」 分析：1優勢領先

下一則

桂林陽朔20元人幣背景觀景台被指亂收費 景區回應了…

延伸閱讀

打工度日 江蘇66歲翁每天跨江探癌妻 網嘆：愛情的模樣

打工度日 江蘇66歲翁每天跨江探癌妻 網嘆：愛情的模樣
🎞️張雪峰41歲猝死 網友曾提醒他「嘴唇發紫」注意心臟 卻遭回嗆

🎞️張雪峰41歲猝死 網友曾提醒他「嘴唇發紫」注意心臟 卻遭回嗆
阿曼達皮特親揭對抗乳癌心境 悲父母相繼病逝

阿曼達皮特親揭對抗乳癌心境 悲父母相繼病逝
58歲劉亮佐顧命「整容」回春10歲 全憑愛女一句話

58歲劉亮佐顧命「整容」回春10歲 全憑愛女一句話

熱門新聞

巨大禿鷲出現在吉林琿春敬信鎮，被網友笑稱「楊過的鵰跑出來了」。（視頻截圖）

「楊過你的鵰跑出來了」 神祕巨鳥吉林現身 竟是一級保護動物

2026-03-23 02:12
吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
從井口俯瞰「湯圓」，它很少理會平口邊關心它的人潮。似乎習慣了井底的生活。（取材自「人物」雜誌／受訪者供圖）

受困3年 井底小狗胖成球 全靠街坊鄰居投餵

2026-03-21 02:00
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付

養老院開銷大…可想辦法「耗盡財產」變窮 讓白卡支付
伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判

伊朗「大禮」揭曉 川普：有誠意…我們正與對的人談判
馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國

佛州美軍基地外現爆裂物 華裔姊弟涉案一人逃回中國