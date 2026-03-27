風光大葬套餐239元 寵物經濟新賽道 「寵物冥幣」興起

寵物冥幣。（視頻截圖）

寵物 經濟在中國勢頭正盛，與已逝寵物有關的「寵物冥幣」成為新的賽道；據了解，各類與寵物冥幣、祭祀用品相關的線上店鋪不勝枚舉，有商家推出239.8元人民幣(約34.7美元)的「狗狗風光大葬」祭祀用品套餐，配有紙紮的僕人及伴寵，還有商家表示能提供代燒服務，費用從19.9元至28.8元不等。

極目新聞報導，在某電商平台上以「寵物冥幣」、「寵物祭祀用品」為關鍵詞搜索，發現有眾多店鋪售賣寵物祭祀用品，品類繁多；從寵物日常的食物、衣物再到住所，可謂應有盡有，與現實生活幾乎一一對應。有店鋪顯示全網已有2萬+人付款。還有店鋪售賣的「139件狗狗風光大葬套餐」祭祀品價格為239.8元，包含送錢表文、洗髮水、洗衣機、空調，甚至伴有「僕人及伴寵」，以及金條銀條等祭祀品。

一家店鋪的客服人員表示，這些寵物冥幣及祭祀用品都是紙質的，一般是在寵物祭祀日燒給愛寵，或者任何思念牠的時候都可以。

在短視頻平台上，還有寵物祭祀用品工廠持續更新其生產的寵物冥幣，其製作的紙紮牛肉罐頭、牛排等十分逼真，還有貓條、化毛膏、雞肉凍乾等寵物祭祀品。

某社交平台上，也有不少博主表示，可以提供代燒寵物祭祀用品服務。目前的代燒服務費用從19.9元至28.8元不等，對方會提供代燒寵物冥幣的視頻。另有業內人士坦言，這個行業並非做一次生意，更看重的是寵物主覆購。

有寵物祭祀用品從業者稱，目前他們已生產有68個寵物祭祀用品的品類，包含給已去世的貓、狗、兔子，甚至還有小倉鼠。

另據大皖新聞報導，對於此類寵物冥幣現象，有學者在接受採訪時曾認為，焚燒冥幣背後所反映的是特定人群與動物之間的情感聯繫。這一行為之所以引發熱議，甚至有不同的聲音，是因為不同人對這種情感的表達有著不同的理解，存在不同的看法。

還有民俗學者表示，從文化的角度來看，給寵物燒冥幣以及其他紙品，不能定義為一種新民俗，實際是當下人們一種情緒表達和商業炒作二者結合的產物。