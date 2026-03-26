嘴角歪斜？張雪峰生前最後直播畫面曝光 網：血栓前兆

中國知名考研輔導教師、千萬粉絲網紅張雪峰日前「心源性猝死」。（取材自羊城晚報）

中國知名考研輔導教師、千萬粉絲網紅張雪峰日前「心源性猝死」，享年41歲，消息引發社會廣泛關注。羊城晚報報導，不少網友翻出張雪峰生前最後一次直播，指出「眼睛腫了，眼角都耷拉下來了」、「能看出疲態」，也有人說，「嘴角歪斜，這是血栓前的重要表現之一。」

另據極目新聞報導，張雪峰去世後醫療資料疑遭洩漏。網絡上流出其在醫院救治期間的相關醫療文件，包括「特殊治療知情同意書」等疑似遭洩漏傳播。湖北漢武律師事務所高級合夥人熊真平律師分析指出，若經查證屬實，相關信息的直接洩漏者、轉發擴散者及涉事醫院，均可能面臨民事、行政乃至刑事法律責任。

首先是民事責任。根據「民法典」第1032條、第1226條及「個人信息保護法」第28條的規定，醫療資料屬於法律保護的公民個人信息，任何未經授權的洩漏行為均構成對逝者隱私權和個人信息權益的侵犯。張雪峰的近親屬有權依法要求侵權人停止侵害、消除影響、公開賠禮道歉，並主張精神損害賠償。

其次是行政責任。如洩漏者為醫療機構工作人員，可能面臨警告、罰款、暫停執業6個月至1年，乃至吊銷執業證書等行政處罰；醫療機構如存在管理疏漏，衛生主管部門可責令整改並處以罰款。

三是刑事責任。若洩漏行為達到情節嚴重標準，如多次洩漏、洩漏大量私密醫療信息、借此牟利，或造成嚴重社會影響、給家屬帶來極大精神創傷等，相關責任人可能觸犯「刑法」第253條之一規定的侵犯公民個人信息罪。情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或拘役，並處或者單處罰金；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

據報導，熊真平律師特別提醒，自然人去世後，其生前人格利益（包括隱私權）仍受法律保護，近親屬有權依法維護逝者的隱私權益。在此次事件中，無論信息洩漏源頭來自醫療機構內部人員還是第三方，均須依法承擔相應責任。