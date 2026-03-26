河南6歲男童被棄酒店半個月 媽媽終於現身…他緊緊抱住不願鬆手

6歲男童被棄酒店半個月，媽媽終於現身。（視頻截圖）

河南 鄭州6歲男童成成，日前被母親丟棄在酒店半個月，由酒店工作人員「輪流養娃」，引起網友熱議。近日成成媽媽終於現身，她稱自己沒有工作，無力支付酒店費用，也怕自己生病傳染孩子，所以一直沒現身。新聞一出，有網友心疼成成媽媽，也有人說「那些同情媽媽的，誰來同情這個可憐的孩子」、「丟下孩子不可取」；還有人留言，「才六歲的寶寶，懂事得讓人心疼」。

大風新聞報導，成成一見到媽媽就緊緊抱住不願意鬆手。成成媽媽表示，「眼睛紅怕傳染孩子，而且因為沒賺到錢，所以把孩子丟在酒店一直沒出現」。她表示已經意識到自己的錯誤了，「跟他說聲對不起，以後不會拋下他了」。下一步會好好努力工作，把成成養大成人。成成媽媽還說等賺錢了，會把酒店費用補齊。

酒店工作人員表示，費用不是很重要，重要的是不要再把孩子丟棄了，希望這位媽媽能找到一份工作，好好照顧孩子，之後來酒店可以免費入住。

據報導，成成乖巧懂事，媽媽不在身邊，他對照顧他的工作人員喊得親熱，經常和其他人有愛互動。酒店工作人員也都把他當做自己的孩子一樣照顧，保潔阿姨特別心疼孩子，不少酒店工作人員都成了「臨時父母」。

成成被送回老家前，直言捨不得這裡照顧他的工作人員，他一邊幫保潔阿姨擦淚，一邊問阿姨的手機號碼。成成被送回老家的路上，保潔阿姨還在高速公路口追停汽車，一起送成成回家，「不放心孩子，路途太遠了，我就追過來，一起把孩子送去」，滾燙的善意勝似親情。

孩子的姥爺日前趕回老家和孩子團聚，成成見到姥爺就忍不住親親，還說許久不見的姥爺都有白頭髮了。成成姥爺表示，之前和成成媽媽有誤會，不知道成成的情況，之後會跟成成姥姥兩人照顧孩子。街道工作人員也表示，有困難可以及時和街道聯繫，會盡全力幫助。